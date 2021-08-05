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    Агент Клаудиньо подтвердил переговоры «Зенита» с «Брагантино»

    Луис Фернандо Гарсия, агент атакующего полузащитника «Брагантино» Клаудиньо, сообщил, что «Зенит» действительно ведет переговоры по трансферу 24-летнего бразильца.

    «Сейчас между клубами ведется диалог по переходу Клаудиньо», – сказал Гарсия.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился о трансфере хавбека за 15 миллионов евро.

    • В составе «Брагантино» Клаудиньо забил 32 гола и сделал 25 ассистов в 126 матчах.
    • Со сборной Бразилии игрок дошел до финала Олимпийского футбольного турнира.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +49951

      portero 27 минут назад

      кажется внешне на Вилену похож....

      0
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      Рейтинг: +11258

      ilichkadr 49 минут назад

      Для полузащитника 32 гола и 25 ассистов в 126 матчах очень даже не плохо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Lenin26 1 час назад

      Этому будет когда ни будь конец!Уже второй месяц,то да,то нет,то да,то нет,эта новость уже даже никаких эмоций не вызывает!

      1
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      Рейтинг: +3513

      Semenycch 2 часа назад

      Ну это пока еще ничего не значит.

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