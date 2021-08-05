Агент Клаудиньо подтвердил переговоры «Зенита» с «Брагантино»

Луис Фернандо Гарсия, агент атакующего полузащитника «Брагантино» Клаудиньо, сообщил, что «Зенит» действительно ведет переговоры по трансферу 24-летнего бразильца.

«Сейчас между клубами ведется диалог по переходу Клаудиньо», – сказал Гарсия.

Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился о трансфере хавбека за 15 миллионов евро.