Агент Клаудиньо подтвердил переговоры «Зенита» с «Брагантино»

Луис Фернандо Гарсия, агент атакующего полузащитника «Брагантино» Клаудиньо, сообщил, что «Зенит» действительно ведет переговоры по трансферу 24-летнего бразильца.
«Сейчас между клубами ведется диалог по переходу Клаудиньо», – сказал Гарсия.
Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился о трансфере хавбека за 15 миллионов евро.
- В составе «Брагантино» Клаудиньо забил 32 гола и сделал 25 ассистов в 126 матчах.
- Со сборной Бразилии игрок дошел до финала Олимпийского футбольного турнира.
Источник: Sport24