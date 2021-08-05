Журналист Алмейда: «Зенит» купит за 15 миллионов бразильца Клаудиньо

Полузащитник «Брагантино» Клаудиньо продолжит карьеру в России.

По информации журналиста Педру Алмейды, «Зенит» договорился о трансфере хавбека за 15 миллионов евро.

Бразильский клуб также получит 20 процентов от будущей перепродажи футболиста.