Журналист Алмейда: «Зенит» купит за 15 миллионов бразильца Клаудиньо

Полузащитник «Брагантино» Клаудиньо продолжит карьеру в России.
По информации журналиста Педру Алмейды, «Зенит» договорился о трансфере хавбека за 15 миллионов евро.
Бразильский клуб также получит 20 процентов от будущей перепродажи футболиста.
- В составе «Брагантино» Клаудиньо забил 32 гола и сделал 25 ассистов в 126 матчах.
- Со сборной Бразилии игрок дошел до финала Олимпийского футбольного турнира.
Источник: Твиттер Педру Алмейды
Португальский журналист и инсайдер. Аудитория в твиттере - более 25 тысяч подписчиков.