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    Журналист Алмейда: «Зенит» купит за 15 миллионов бразильца Клаудиньо

    Полузащитник «Брагантино» Клаудиньо продолжит карьеру в России.

    По информации журналиста Педру Алмейды, «Зенит» договорился о трансфере хавбека за 15 миллионов евро.

    Бразильский клуб также получит 20 процентов от будущей перепродажи футболиста.

    • В составе «Брагантино» Клаудиньо забил 32 гола и сделал 25 ассистов в 126 матчах.
    • Со сборной Бразилии игрок дошел до финала Олимпийского футбольного турнира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Педру Алмейды

    Португальский журналист и инсайдер. Аудитория в твиттере - более 25 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 11:22
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3507

      Semenycch 29 минут назад

      Очень талантливый парень, плеймейкер. Он нужен Зениту, надеюсь его купят.

      0
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      Рейтинг: +9118

      Вомбат 47 минут назад

      Хорошая новость, если это правда. Переговоры начались сразу после ухода Дриусси. Бразильцы просили 20, Зенит давал 15, и я думал, что клубы не договорятся. Раз договорились, значит Влашича в Зените не будет, и это хорошо. Потому что он останется в ЦСКА, и эта команда будет более конкурентоспособной. Опасений, что он там деградирует у меня нет -- это сложившийся мастер и настоящий профессионал.

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      Рейтинг: +3507

      Semenycch > Вомбат 4 минуты назад

      Все вроде разумно, за исключением одного - что Влашичу делать в ЦСКА?

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      Рейтинг: +134

      jek718875 1 час назад

      КЛАУДИНЬО? лучше бы РОНАЛЬДИНЬО...

      0
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      Рейтинг: +3438

      Алехсбургер. 1 час назад

      жирно выделенный текст не может отвлечь настоящих ценителей футбола от Главной новости.)

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      Рейтинг: +3185

      Axe111 1 час назад

      Позорище!!!!

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      Рейтинг: +11677

      ВетеR 2 часа назад

      Довольно молодой игрок.
      Есть перспектива роста !

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