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    Витория: «Еще ничего не закончено, в Лиссабон едем с верой и надеждой»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).

    «Еще ничего не закончено, в Лиссабон едем с верой и надеждой, руки не опускаем. Небольшой помощью будет то, что отменили правило выездного гола – продолжаем работу.

    Жезуш сказал, что «Спартак» играл в гандбол и мог проиграть 0:5? Слова коллег и решения арбитров не хочу комментировать, я не видел эпизоды, которые назвали гандболом. «Бенфику» поздравляю с победой, они заслуженно победили», – сказал Витория.

    Жезуш: «Бенфика» могла выиграть у «Спартака» и 5:0»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3980

      AtticusFinch 12 минут назад

      Может лучше не ехать - технарь не самое худшее)) наврите про вспышку ковида))

      0
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      Рейтинг: +8671

      alp 30 минут назад

      боюсь что в лиссабоне спартак получит свою дежурную трешку....

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