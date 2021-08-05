Витория: «Еще ничего не закончено, в Лиссабон едем с верой и надеждой»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).

«Еще ничего не закончено, в Лиссабон едем с верой и надеждой, руки не опускаем. Небольшой помощью будет то, что отменили правило выездного гола – продолжаем работу.

Жезуш сказал, что «Спартак» играл в гандбол и мог проиграть 0:5? Слова коллег и решения арбитров не хочу комментировать, я не видел эпизоды, которые назвали гандболом. «Бенфику» поздравляю с победой, они заслуженно победили», – сказал Витория.

Жезуш: «Бенфика» могла выиграть у «Спартака» и 5:0»