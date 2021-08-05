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  • Витория: «Еще ничего не закончено, в Лиссабон едем с верой и надеждой»

Витория: «Еще ничего не закончено, в Лиссабон едем с верой и надеждой»

5 августа 2021, 00:37
15

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).

«Еще ничего не закончено, в Лиссабон едем с верой и надеждой, руки не опускаем. Небольшой помощью будет то, что отменили правило выездного гола – продолжаем работу.

Жезуш сказал, что «Спартак» играл в гандбол и мог проиграть 0:5? Слова коллег и решения арбитров не хочу комментировать, я не видел эпизоды, которые назвали гандболом. «Бенфику» поздравляю с победой, они заслуженно победили», – сказал Витория.

Жезуш: «Бенфика» могла выиграть у «Спартака» и 5:0»

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Спартак Бенфика Витория Руй
Комментарии (15)
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alp
1628113765
боюсь что в лиссабоне спартак получит свою дежурную трешку....
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Fusballer
1628136464
Вот там и оставайся!
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Дедуктор
1628137424
А вот, это уже совсем не к месту. Не видел он "гандбола", паньмаишь. Значит, несерьезно к делу относится чел. Некомпетентен. Вот, тут Салихова вполне может нанести удар, от которого Руй пойдет на.... Комментарий от Салиховой бы тиснули, что ли. Видела ханум 5 неназначенных пенальти в ворота свинарчуков? Или - не в курсах "аб чём речь"?
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paracetamol
1628140545
Напердячат там тебе по самые не хочу.
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Soccerdealer63
1628141897
"...в Лиссабон едем с верой и надеждой...! И... с любовью, ещё, наверное? Очень трогательно))) И ... так... " по русски".. Что-то типа: "голосуй сердцем"))) А голосоват ь-то надо ГОЛОВОЙ! Съездили бы в Лиссабон....в Футбол поиграть!
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alp
1628145259
зачем так говорить?? ведь понятно что спартак не сможет обыграть бенфику. это так по спартаковски махать шашками а потом стонать а-ля «Когда ситуация нестабильна, работать сложно». Лучше бы честно сказал, что с таким составом в ЛЧ делать нечего, или хотя бы, нам нужно учится играть в футбол чтобы в следующем году достойно выступить в квалификации
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Plyash
1628147132
Посмотри на свою команду,Витория.Какая вера,какая надежда... Проиграть достойно,как Швейцария Испании - это для тебя уже результат! А ты ходишь,как заяц во хмелю.
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Garrincha58
1628157181
для них главное обыграть ЦСКА и выиграть чашку Пари-матч и сезон в плюсе
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САДЫЧОК
1628158460
Витория...может и не потеряно ещё ! ..Но , если в составе будет Бакаев и Джикия - то -Кранты !...Если ты состав кардинально поменяешь-тогда есть Надежда !
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vladimir-7
1628160274
Как фамилии у Веры и Надежды? А мать Софья, это Салихова и где Любовь?
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