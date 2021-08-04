Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Жезуш: «Бенфика» могла выиграть у «Спартака» и 5:0»

    Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш подвел итоги матча Лиги чемпионов со «Спартаком» (2:0).

    «Сегодня мы сыграли на хорошем уровне, игра была полностью под нашим контролем. Мы могли выиграть и 5:0.

    «Спартак» в некоторых моментах играл в гандбол – в их ворота могли назначить несколько пенальти за игру рукой, если бы на матче был VAR», – сказал Жезуш.

    • На матчах данной стадии в ЛЧ нет системы VAR.
    • Ответная игра команд пройдет 10 августа в Лиссабоне.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:56
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7658

      Cleaner 8 минут назад

      Я про 6:0 тут говорил. Жорже Жезус чуть скромнее меня оказался. И на 5:0 согласен.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7421

      piligrim1986 9 минут назад

      очередной мертвый сезон походу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      haxxproxx 16 минут назад

      Что при каррере судьи тянули спортаГ и сделали шампиньонов, в ЛЧ попали хз как... С Бенфикой судья заболел коронавирусом и ставят другого для спасения свиней... Вообще такого судью надо отстранить от всех турниров, когда он не видит таких вещей... Тут нужно быть либо реально слепым, либо подставным..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      SanchOo 17 минут назад

      Первый тайм еще нормальный хотя бы..... но второй это уже куда не шло... в лиге европы тоже делать нечего.... а 3 100% пеналя не поставил судья конечно..... счет должен был быть больше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13762

      Garrincha58 18 минут назад

      интересно решается судьба команд для ЛЧ, а VARа нет странно это же не товарняк

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7658

      Cleaner > Garrincha58 6 минут назад

      Считают, что эти команды и так легко судить. И на этом этапе для Лиги Чемпионов совершенно без разницы, кто пройдет дальше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      haxxproxx 24 минуты назад

      Не 5 а 10, если бы реализовали все что можно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3495

      Semenycch 25 минут назад

      А ведь не поспоришь.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88056
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67074
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru