Жезуш: «Бенфика» могла выиграть у «Спартака» и 5:0»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш подвел итоги матча Лиги чемпионов со «Спартаком» (2:0).

«Сегодня мы сыграли на хорошем уровне, игра была полностью под нашим контролем. Мы могли выиграть и 5:0.

«Спартак» в некоторых моментах играл в гандбол – в их ворота могли назначить несколько пенальти за игру рукой, если бы на матче был VAR», – сказал Жезуш.