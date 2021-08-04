Жезуш: «Бенфика» могла выиграть у «Спартака» и 5:0»

Я про 6:0 тут говорил. Жорже Жезус чуть скромнее меня оказался. И на 5:0 согласен.)
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш подвел итоги матча Лиги чемпионов со «Спартаком» (2:0).
«Сегодня мы сыграли на хорошем уровне, игра была полностью под нашим контролем. Мы могли выиграть и 5:0.
«Спартак» в некоторых моментах играл в гандбол – в их ворота могли назначить несколько пенальти за игру рукой, если бы на матче был VAR», – сказал Жезуш.
- На матчах данной стадии в ЛЧ нет системы VAR.
- Ответная игра команд пройдет 10 августа в Лиссабоне.