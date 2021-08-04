Президент «Ростова»: «Семина утвердили сразу, больше никого не рассматривали. Переговоры длились не более пяти минут»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о назначении Юрия Семина на пост главного тренера клуба.

«Кандидатура Юрия Семина была утверждена сразу, больше никого не рассматривали. Мы знакомы с Юрием Павловичем давно, он один из лучших тренеров в России.

Переговоры длились не более пяти минут, мы быстро нашли взаимопонимание. Был определен ряд задач, которые стоят перед тренером и командой, но раскрывать подробности на данный момент не будем», – сказал Арутюнянц.

Семин подписал контракт с «Ростовом» на два года.

Он возглавил команду в 74 года и стал самым возрастным тренером в РПЛ и топ-5 европейских лигах.

Помощниками Семина станут Юрий Батуренко и Виталий Кафанов.

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