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    Президент «Ростова»: «Семина утвердили сразу, больше никого не рассматривали. Переговоры длились не более пяти минут»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о назначении Юрия Семина на пост главного тренера клуба.

    «Кандидатура Юрия Семина была утверждена сразу, больше никого не рассматривали. Мы знакомы с Юрием Павловичем давно, он один из лучших тренеров в России.

    Переговоры длились не более пяти минут, мы быстро нашли взаимопонимание. Был определен ряд задач, которые стоят перед тренером и командой, но раскрывать подробности на данный момент не будем», – сказал Арутюнянц.

    «Думаю, вы немножко знаете меня». Ростов» представил Семина команде в присутствии Карпина

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +918

      fhnv 1 час назад

      Дедушка старый ему все равно )))

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