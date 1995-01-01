Семин – самый возрастной тренер в РПЛ и топ-5 лигах Европы

Юрий Семин стал новым главным тренером «Ростова».

Он возглавил команду в 74 года и стал самым возрастным тренером в РПЛ и топ-5 европейских лигах.

Семин обошел главного тренера «Бетиса» Мануэля Пеллегрини и наставника «Эмполи» Аурелио Андреаццоли, которые возглавляют свои команды в возрасте 67 лет.