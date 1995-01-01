Семин – самый возрастной тренер в РПЛ и топ-5 лигах Европы

Ахахахахаха. РПЛ и Топ-5. Как вы лихо сложили 1ю, 2ю, 3ю, 4ю, 5ю и 20ю лиги
Юрий Семин стал новым главным тренером «Ростова».
Он возглавил команду в 74 года и стал самым возрастным тренером в РПЛ и топ-5 европейских лигах.
Семин обошел главного тренера «Бетиса» Мануэля Пеллегрини и наставника «Эмполи» Аурелио Андреаццоли, которые возглавляют свои команды в возрасте 67 лет.
- Семин подписал контракт с «Ростовом» на два года.
- Помощниками Семина станут Юрий Батуренко и Виталий Кафанов.
- «Ростов» стартовал в РПЛ с 2 поражений.
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