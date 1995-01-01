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    Семин – самый возрастной тренер в РПЛ и топ-5 лигах Европы

    Юрий Семин стал новым главным тренером «Ростова».

    Он возглавил команду в 74 года и стал самым возрастным тренером в РПЛ и топ-5 европейских лигах.

    Семин обошел главного тренера «Бетиса» Мануэля Пеллегрини и наставника «Эмполи» Аурелио Андреаццоли, которые возглавляют свои команды в возрасте 67 лет.

    • Семин подписал контракт с «Ростовом» на два года.
    • Помощниками Семина станут Юрий Батуренко и Виталий Кафанов.
    • «Ростов» стартовал в РПЛ с 2 поражений.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +21069

      bset 6 минут назад

      Ахахахахаха. РПЛ и Топ-5. Как вы лихо сложили 1ю, 2ю, 3ю, 4ю, 5ю и 20ю лиги

      0
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      Рейтинг: +430

      FCLM_FCRM 21 минуту назад

      Удачи, Палыч!

      0
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      Рейтинг: +79

      Soccerdealer63 52 минуты назад

      жалко, что Бердыев не возглавил сборную...

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      Рейтинг: +551

      GammiD 1 час назад

      мы уже в топ 6 не входим... сравнивайте со всем колхозом!

      0
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      Рейтинг: +4173

      Yurok161 1 час назад

      Он возглавил столичный клуб в 74 года и стал самым возрастным тренером в РПЛ и топ-5 европейских лигах.

      Ну, не совсем столичный...

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      Рейтинг: +7041

      playsh 1 час назад

      Палыч великий тактик и стратег - отсиделся в "подполье" и вновь впереди,на лихом коне.

      0
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      Рейтинг: +3477

      Semenycch 1 час назад

      Уважаю и Бердыева и Шпалыча, хотя никогда не болел за Рубин или Локо! Они настоящие мужики, каждый по своему, со своей харизмой, своим взглядом на футбол. И оба пока дышат будут отдавать себя футболу!

      5
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      Рейтинг: +1802

      acor94 1 час назад

      Интересно, случалось ли такое в истории футбола, что бы во время матча умирал главный тренер?
      Ни на что не намекаю, просто интересно.

      2
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      Рейтинг: +7041

      playsh > acor94 1 час назад

      У Ярцева был инфаркт,врачи чудом откачали.

      0
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      Рейтинг: +24445

      Боцман59rus > playsh 26 минут назад

      - у нас нас на каждом матче футбол в предсмертных конвульсиях))

      0
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      Рейтинг: +7041

      playsh 1 час назад

      При всём уважении к Шпалычу,сидел бы дома с внучатами и не рвал себе сердце.

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