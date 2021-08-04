«Думаю, вы немножко знаете меня». «Ростов» представил Семина команде в присутствии Карпина

«Ростов» представил команде нового главного тренера Юрия Семина.

На первой встрече Семина с командой также присутствовал экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин и президента клуба Арташес Арутюнянц.

«Я вас всех хорошо знаю, думаю, и вы немножко знаете меня», – сказал Семин футболистам.

Семин подписал контракт с «Ростовом» на два года.

Он возглавил команду в 74 года и стал самым возрастным тренером в РПЛ и топ-5 европейских лигах.

Помощниками Семина станут Юрий Батуренко и Виталий Кафанов.