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    «Думаю, вы немножко знаете меня». «Ростов» представил Семина команде в присутствии Карпина

    «Ростов» представил команде нового главного тренера Юрия Семина.

    На первой встрече Семина с командой также присутствовал экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин и президента клуба Арташес Арутюнянц.

    «Я вас всех хорошо знаю, думаю, и вы немножко знаете меня», – сказал Семин футболистам.

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    Источник: инстаграм «Ростова»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1503

      Decorhome 7 минут назад

      Удачи, Думаю у Палыча в Ростове все получится. По философии Ростов ближе Локомотиву

      0
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      Рейтинг: +1712

      Retiremen_VMF 57 минут назад

      Здоровая команда моментально нашла рабочего тренера имеющего авторитет в стране. ЮП удачи в новых сражениях!

      4
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      Рейтинг: +942

      Серёга Краснодарский 57 минут назад

      Хороший выбор. Сельмаша вперёд!

      2
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      Рейтинг: +1400

      Красногорск_Фан 58 минут назад

      Вот это новость! То что Юрий Палыч в деле это замечательно. Всегда радуешся когда еще играет Роналду, еще тренирует ЮПС и т.д. когда то это может закончиться. А что получится из конкретного сотрудничества тем более интересно. Поздравляю!!

      2
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      Рейтинг: +1228

      ruded 1 час назад

      Палыч молоток - снова в деле

      2
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      Рейтинг: +49909

      portero 1 час назад

      К декабрю увидим что получится...
      Ростову фарта!!!

      2
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      Рейтинг: -1499

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      « и вы немножко знаете меня»,==========Это называется кокетство
      .У женщин----желание понравиться мужчинам.
      У мужчин----.Мужчины, у которых есть известность---высказывают выражения, немного принижая свою известность ----для тех, кто знает о его известности...Для того, чтобы наслаждаться эффектом , которое получилось , когда он это сказал.
      Семин кокетничает

      0
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      Рейтинг: +98

      bomilazdeshnii 1 час назад

      Вот это сюрприз для меня!!!! Еще сильнее буду болеть за Ростов.

      3
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      Рейтинг: -1499

      Вот оно чё Михалыч > bomilazdeshnii 1 час назад

      Еще сильнее буду болеть за Ростов.========Ну ты даешь брателло...За свою команду надо болеть всегда. Пок.уй на каком месте, и кто там главный тренер.
      Именно этим настоящие болелы отличаются от глоров.

      0
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      Рейтинг: +7046

      playsh 1 час назад

      Делаем вывод,Валера в Москву не переехал,в Новогорск или куда там - поедет из Ростова.Команда должна адаптироваться под Сёмина легко,так как у него с Карпиным характер и манера поведения идентичны.Удачи.

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      Рейтинг: +19656

      vladimir-7 1 час назад

      Семин игрокам расскажет как надо играть, он на игроков не кричит, как
      предыдущий тренер, который ругает игроков через их маму.

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      Рейтинг: +7046

      playsh > vladimir-7 1 час назад

      Уважаемый vladimir-7,ну перестань уже стонать в сторону Карпина,успокойся.Все уже поняли твоё отношение к нему.Обернись в сторону своего ЦСКА,дай спокойно людям работать.

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      Рейтинг: +19656

      vladimir-7 > playsh 1 час назад

      Пожалуй ты прав, не дает ВЭБ людям профессионально
      и спокойно работать в ПФК ЦСКА.

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      Рейтинг: +7046

      playsh > vladimir-7 1 час назад

      Браво!

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