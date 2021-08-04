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  • «Думаю, вы немножко знаете меня». «Ростов» представил Семина команде в присутствии Карпина

«Думаю, вы немножко знаете меня». «Ростов» представил Семина команде в присутствии Карпина

4 августа 2021, 16:58
23

«Ростов» представил команде нового главного тренера Юрия Семина.

На первой встрече Семина с командой также присутствовал экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин и президента клуба Арташес Арутюнянц.

«Я вас всех хорошо знаю, думаю, и вы немножко знаете меня», – сказал Семин футболистам.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Семин Юрий Карпин Валерий
Комментарии (23)
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Frankfurt Am Main
1628085899
Удачи Палыч в новой команде
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алдан2014
1628086340
Очень рад за Ростов и за Семина. Круто
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Plyash
1628087478
Делаем вывод,Валера в Москву не переехал,в Новогорск или куда там - поедет из Ростова.Команда должна адаптироваться под Сёмина легко,так как у него с Карпиным характер и манера поведения идентичны.Удачи.
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bomilazdeshnii
1628088599
Вот это сюрприз для меня!!!! Еще сильнее буду болеть за Ростов.
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portero
1628089057
К декабрю увидим что получится... Ростову фарта!!!
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ruded
1628089251
Палыч молоток - снова в деле
Ответить
Красногорск_Фан
1628089866
Вот это новость! То что Юрий Палыч в деле это замечательно. Всегда радуешся когда еще играет Роналду, еще тренирует ЮПС и т.д. когда то это может закончиться. А что получится из конкретного сотрудничества тем более интересно. Поздравляю!!
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Серёга Краснодарский
1628089923
Хороший выбор. Сельмаша вперёд!
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Retiremen_VMF
1628089924
Здоровая команда моментально нашла рабочего тренера имеющего авторитет в стране. ЮП удачи в новых сражениях!
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Паровоз888
1628094139
Юрий Палыч - Лучший Тренер РПЛ !
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