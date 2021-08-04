«Думаю, вы немножко знаете меня». «Ростов» представил Семина команде в присутствии Карпина

«Ростов» представил команде нового главного тренера Юрия Семина.
На первой встрече Семина с командой также присутствовал экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин и президента клуба Арташес Арутюнянц.
«Я вас всех хорошо знаю, думаю, и вы немножко знаете меня», – сказал Семин футболистам.
- Семин подписал контракт с «Ростовом» на два года.
- Он возглавил команду в 74 года и стал самым возрастным тренером в РПЛ и топ-5 европейских лигах.
- Помощниками Семина станут Юрий Батуренко и Виталий Кафанов.
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Источник: инстаграм «Ростова»