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    «Ростов» – Карпину: «Спасибо за все, Георгич! Желаем побед у руля сборной России»

    «Ростов» попрощался с тренером Валерием Карпиным. Он покинул клуб ради работы со сборной России.

    «Спасибо за все, Георгич!

    Мы от всей души благодарим Валерия Георгиевича за вклад в развитие клуба, за успехи и незабываемые эмоции, которые он дарил нам 3,5 года.

    Георгич по-настоящему стал своим в нашем городе, стал ростовчанином. Тренер всегда отстаивал интересы болельщиков и клуба, не пренебрегал принципами в любой ситуации. Валерий Георгиевич останется нашим другом и преданным болельщиком «Ростова».

    Желаем тренеру успехов, побед и удачи у руля национальной сборной России! Вы – замечательный человек и специалист. Пусть у Вас всe получится! Спасибо, тренер!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

    • Карпин работал в «Ростове» с 2017 года.
    • В июле он возглавил сборную России.
    • «Ростов» возглавил 74-летний Юрий Семин.

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    Источник: сайт «Ростова»

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