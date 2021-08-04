«Ростов» – Карпину: «Спасибо за все, Георгич! Желаем побед у руля сборной России»

«Ростов» попрощался с тренером Валерием Карпиным. Он покинул клуб ради работы со сборной России.

«Спасибо за все, Георгич!

Мы от всей души благодарим Валерия Георгиевича за вклад в развитие клуба, за успехи и незабываемые эмоции, которые он дарил нам 3,5 года.

Георгич по-настоящему стал своим в нашем городе, стал ростовчанином. Тренер всегда отстаивал интересы болельщиков и клуба, не пренебрегал принципами в любой ситуации. Валерий Георгиевич останется нашим другом и преданным болельщиком «Ростова».

Желаем тренеру успехов, побед и удачи у руля национальной сборной России! Вы – замечательный человек и специалист. Пусть у Вас всe получится! Спасибо, тренер!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Карпин работал в «Ростове» с 2017 года.

В июле он возглавил сборную России.

«Ростов» возглавил 74-летний Юрий Семин.

Игроки «Ростова» попрощались с Карпиным. Они приехали к нему домой и подарили торт