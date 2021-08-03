Генменеджер «Ромы»: «Шомуродов – нападающий с большим потенциалом. Он жаждет проявить себя»

Генеральный менеджер «Ромы» Тьяго Пинто высказался о переходе нападающего «Дженоа» Эльдора Шомуродова.

«Эльдор – нападающий с большим потенциалом для дальнейшего развития. Он жаждет проявить себя в «Роме» и в лиге, которую он уже хорошо знает.

Наряду с этим желанием его игровые качества также хорошо соответствуют тому, как хочет играть наш тренер, и по этой причине мы рады приветствовать его в клубе», – сказал Пинто.

Трансфер Шомуродова обошелся римскому клубу в 17,5 миллиона евро. Контракт рассчитан до 2026 года.

По информации Eurostavka, «Ростов» получит 15% от прибыли «Дженоа» за трансфер 26-летнего форварда.

Шомуродов перешел в «Дженоа» в октябре 2020 года из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.

В 31 матче Серии А он забил 8 голов.

Шомуродов: «Переход в «Рому» – огромный шаг вперeд для моей карьеры»