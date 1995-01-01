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    Агент Шомуродова: «Переход в «Рому» – не сказка. Это на 90% результат труда и таланта Эльдора»

    Герман Ткаченко, агент нападающего Эльдора Шомуродова, прокомментировал переход своего клиента из «Дженоа» в «Рому».

    «Переход Шомуродова в «Рому» – это не сказка. Это на 90% результат громадного труда и таланта Эльдора, а на 10% мы просто качественно сделали свою работу.

    Конечно, это заслуга Эльдора – его таланта, его умения. Это проявилось не только в восьми голах в первом сезоне в Серии А меньше чем за 10 месяцев. Это громадный объем оборонительной работы на команду, создание пространства партнерам. Это также и его невероятная ментальность, отношение к делу и людям.

    За короткий срок он сумел влюбить в себя партнеров, работников базы, клуба и многочисленных болельщиков «Дженоа». И в целом Серия А приняла его очень позитивно. Это мы поняли уже в зимнее окно по первым звонкам от журналистов и клубов, в том числе больших», – сказал Ткаченко.

    • Трансфер Шомуродова обошелся римскому клубу в 17,5 миллиона евро.
    • По информации Eurostavka, «Ростов» получит 15% от прибыли «Дженоа» за трансфер 26-летнего форварда.
    • Шомуродов перешел в «Дженоа» в октябре 2020 года из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
    • В 31 матче Серии А он забил 8 голов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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