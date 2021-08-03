Агент Шомуродова: «Переход в «Рому» – не сказка. Это на 90% результат труда и таланта Эльдора»

Герман Ткаченко, агент нападающего Эльдора Шомуродова, прокомментировал переход своего клиента из «Дженоа» в «Рому».

«Переход Шомуродова в «Рому» – это не сказка. Это на 90% результат громадного труда и таланта Эльдора, а на 10% мы просто качественно сделали свою работу.

Конечно, это заслуга Эльдора – его таланта, его умения. Это проявилось не только в восьми голах в первом сезоне в Серии А меньше чем за 10 месяцев. Это громадный объем оборонительной работы на команду, создание пространства партнерам. Это также и его невероятная ментальность, отношение к делу и людям.

За короткий срок он сумел влюбить в себя партнеров, работников базы, клуба и многочисленных болельщиков «Дженоа». И в целом Серия А приняла его очень позитивно. Это мы поняли уже в зимнее окно по первым звонкам от журналистов и клубов, в том числе больших», – сказал Ткаченко.