Комитет по этике не будет рассматривать дело Волошина, отстраненного от судейства из-за поддельных ПЦР-тестов

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что дело арбитра Николая Волошина не будет рассмотрено.

Ранее сообщалось, РФС отстранил Волошина от судейства из-за того, что последние полгода он ездил на матчи ФНЛ с поддельными ПЦР-тестами.

«Комитет по этике не будет рассматривать дело Николая Волошина. К нам так никто и не обратился. Была информация, что хотели обратиться, но, видимо, решили, что не будут», – сказал Андреев.