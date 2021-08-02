Комитет по этике не будет рассматривать дело Волошина, отстраненного от судейства из-за поддельных ПЦР-тестов

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что дело арбитра Николая Волошина не будет рассмотрено.
Ранее сообщалось, РФС отстранил Волошина от судейства из-за того, что последние полгода он ездил на матчи ФНЛ с поддельными ПЦР-тестами.
«Комитет по этике не будет рассматривать дело Николая Волошина. К нам так никто и не обратился. Была информация, что хотели обратиться, но, видимо, решили, что не будут», – сказал Андреев.
- Ожидается, что арбитр завершит карьеру.
- По итогам первой части сезона-2020/21 Волошина вывели из числа судей РПЛ, но весной он работал в ФНЛ и ПФЛ.
- За последние три сезона судья обслуживал 35 матчей чемпионата России.
Источник: Sport24