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    Комитет по этике не будет рассматривать дело Волошина, отстраненного от судейства из-за поддельных ПЦР-тестов

    Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что дело арбитра Николая Волошина не будет рассмотрено.

    Ранее сообщалось, РФС отстранил Волошина от судейства из-за того, что последние полгода он ездил на матчи ФНЛ с поддельными ПЦР-тестами.

    «Комитет по этике не будет рассматривать дело Николая Волошина. К нам так никто и не обратился. Была информация, что хотели обратиться, но, видимо, решили, что не будут», – сказал Андреев.

    • Ожидается, что арбитр завершит карьеру.
    • По итогам первой части сезона-2020/21 Волошина вывели из числа судей РПЛ, но весной он работал в ФНЛ и ПФЛ.
    • За последние три сезона судья обслуживал 35 матчей чемпионата России.

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    Источник: Sport24

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