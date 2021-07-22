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  • «Телеспорт»: Волошин отстранен от судейства из-за поддельных ПЦР-тестов

«Телеспорт»: Волошин отстранен от судейства из-за поддельных ПЦР-тестов

22 июля 2021, 15:19
4

Стала известна причина отстранения судьи Николая Волошина от работы на матчах российских профессиональных турниров.

По информации «Телеспорт», РФС наказал Волошина из-за того, что последние полгода он ездил на матчи ФНЛ с поддельными ПЦР-тестами. По регламенту судьи обязаны делать новый ПЦР-тест перед каждым матчем.

В РФС поведение Волошина сочли безответственным и неприемлемым. Избегая реального ПЦР-теста, судья подвергал опасности здоровье игроков, организаторов и коллег.

  • Ожидается, что арбитр завершит карьеру.
  • По итогам первой части сезона-2020/21 Волошина вывели из числа судей РПЛ, но весной он работал в ФНЛ и ПФЛ.
  • За последние три сезона судья обслуживал 35 матчей чемпионата России.

Источник: «Телеспорт»

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Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Волошин Николай
Комментарии (4)
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portero
1626957040
Он просто экономил деньги или время, но если серьёзно, то недалёкий чудак, ведь это легко проверяется..
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vladimir-7
1626958010
Обоснование наказания (повод) отправили вдогонку отстраненному Волошину.
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paracetamol
1626981686
Его давно надо было гнать никчемного!
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evgevg13
1627106105
Что значит отстранен? Штраф ему по 100 тыщ евриков за каждый матч. Вот это будет наказание
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