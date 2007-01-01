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    «Телеспорт»: Волошин отстранен от судейства из-за поддельных ПЦР-тестов

    Стала известна причина отстранения судьи Николая Волошина от работы на матчах российских профессиональных турниров.

    По информации «Телеспорт», РФС наказал Волошина из-за того, что последние полгода он ездил на матчи ФНЛ с поддельными ПЦР-тестами. По регламенту судьи обязаны делать новый ПЦР-тест перед каждым матчем.

    В РФС поведение Волошина сочли безответственным и неприемлемым. Избегая реального ПЦР-теста, судья подвергал опасности здоровье игроков, организаторов и коллег.

    • Ожидается, что арбитр завершит карьеру.
    • По итогам первой части сезона-2020/21 Волошина вывели из числа судей РПЛ, но весной он работал в ФНЛ и ПФЛ.
    • За последние три сезона судья обслуживал 35 матчей чемпионата России.

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    Источник: «Телеспорт»

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +7141

      Cleaner 3 часа назад

      Волошин, ты не прав. Уж три раза в месяц можно тест сдать и никого не обманывать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19332

      vladimir-7 4 часа назад

      Обоснование наказания (повод) отправили вдогонку отстраненному Волошину.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3237

      FENIX-SL 4 часа назад

      это ж насколько тупой человек
      а вы таких в судьях держите кучу лет
      позор

      2
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    • ...
      Рейтинг: +49389

      portero 4 часа назад

      Он просто экономил деньги или время, но если серьёзно, то недалёкий чудак, ведь это легко проверяется..

      5
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