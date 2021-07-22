«Телеспорт»: Волошин отстранен от судейства из-за поддельных ПЦР-тестов

Стала известна причина отстранения судьи Николая Волошина от работы на матчах российских профессиональных турниров.
По информации «Телеспорт», РФС наказал Волошина из-за того, что последние полгода он ездил на матчи ФНЛ с поддельными ПЦР-тестами. По регламенту судьи обязаны делать новый ПЦР-тест перед каждым матчем.
В РФС поведение Волошина сочли безответственным и неприемлемым. Избегая реального ПЦР-теста, судья подвергал опасности здоровье игроков, организаторов и коллег.
- Ожидается, что арбитр завершит карьеру.
- По итогам первой части сезона-2020/21 Волошина вывели из числа судей РПЛ, но весной он работал в ФНЛ и ПФЛ.
- За последние три сезона судья обслуживал 35 матчей чемпионата России.
Источник: «Телеспорт»
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