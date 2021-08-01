РПЛ. «Нижний Новгород» в гостях сыграл вничью с «Уралом»

В Екатеринбурге прошел матч 2-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Нижним Новгородом».

Команды сыграли вничью – 1:1. На гол Андрея Панюкова в первом тайме гости ответили забитым мячом Тимура Сулейманова во второй половине встречи.

Команда Александра Кержакова, дебютировавшая в РПЛ, набрала четыре очка и занимает четвертое место. «Урал» идет десятым (одно очко)

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Урал (Екатеринбург) – Нижний Новгород – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Панюков, 32; 1:1 – Сулейманов, 55.

Урал: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберeзкин (Гагнидзе, 58), Йовичич (Мишкич, 70), Бикфалви, Егорычев, Железнов (Максименко, 69), Августиняк, Панюков (Агеев, 57).

Нижний Новгород: Нигматуллин, Козлов, Каккоев (Горбунов, 81), Гоцук, Миладинович, Масоэро, Сапета (Сулейманов, 46), Калинский, Шарипов, Ткачук (Пенчиков, 78), Балай.

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