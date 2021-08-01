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РПЛ. «Нижний Новгород» в гостях сыграл вничью с «Уралом»

1 августа 2021, 19:28
13

В Екатеринбурге прошел матч 2-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Нижним Новгородом».

Команды сыграли вничью – 1:1. На гол Андрея Панюкова в первом тайме гости ответили забитым мячом Тимура Сулейманова во второй половине встречи.

Команда Александра Кержакова, дебютировавшая в РПЛ, набрала четыре очка и занимает четвертое место. «Урал» идет десятым (одно очко)

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Урал (Екатеринбург) – Нижний Новгород – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Панюков, 32; 1:1 – Сулейманов, 55.

Урал: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберeзкин (Гагнидзе, 58), Йовичич (Мишкич, 70), Бикфалви, Егорычев, Железнов (Максименко, 69), Августиняк, Панюков (Агеев, 57).

Нижний Новгород: Нигматуллин, Козлов, Каккоев (Горбунов, 81), Гоцук, Миладинович, Масоэро, Сапета (Сулейманов, 46), Калинский, Шарипов, Ткачук (Пенчиков, 78), Балай.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Урал Нижний Новгород
Комментарии (13)
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portero
1627835488
В концовке просто стояло часть игроков НН...
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Дедуктор
1627835647
Год за годом уходит. А "Урал" остается все тем же дерьмом. Тупая неинтересная команда с бессмысленно меняющими друг дружку тупарями на тренерском мостике. После Тарханова не было ни тренера толкового, ни команды как таковой. Просто, дерьмо. Унылое. Команда - позор и упрек РПЛ.
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Боцман59rus
1627835819
- что- то команды второй восьмерки совсем играть не хотят (Асенал, Уфа, Ростов, Урал.... это при том, что лидеры разобранные и новички, хоть и повысились в статусе, но по сути ФНЛ... Совсем лига загибается, видимо в Европе будем опять рекорды обновлять.
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ySS
1627835915
В перерыве стороны договорились) Новый гений тренерского цеха не проигрывает, пока)
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Decorhome
1627836267
Кержаков жжет
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житель СПб
1627836400
НН продолжает движение вперед! Все интереснее смотреть - что будет дальше.
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вальтер79
1627839201
керж завоевывает рпл))))))))
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BRO_football
1627843446
Отличный старт! Так держать! Надеюсь, успехи ФК Нижнего Новгорода продолжаться и после Дня города.
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Muboraksho
1627853629
НН команда будущего. Удачи Вам. Ничья на выезде тоже неплохой результат.
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zigbert
1627906373
Мало кто ожидал такого результата от Нижнего Новгорода. Если в первой игре им где то повезло то в матче с Уралом они играли на равных.
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