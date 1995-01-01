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    РПЛ. «Нижний Новгород» в гостях сыграл вничью с «Уралом»

    В Екатеринбурге прошел матч 2-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Нижним Новгородом».

    Команды сыграли вничью – 1:1. На гол Андрея Панюкова в первом тайме гости ответили забитым мячом Тимура Сулейманова во второй половине встречи.

    Команда Александра Кержакова, дебютировавшая в РПЛ, набрала четыре очка и занимает четвертое место. «Урал» идет десятым (одно очко)

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Нижний Новгород – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Панюков, 32; 1:1 – Сулейманов, 55.

    Урал: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Адамов, Подберeзкин (Гагнидзе, 58), Йовичич (Мишкич, 70), Бикфалви, Егорычев, Железнов (Максименко, 69), Августиняк, Панюков (Агеев, 57).

    Нижний Новгород: Нигматуллин, Козлов, Каккоев (Горбунов, 81), Гоцук, Миладинович, Масоэро, Сапета (Сулейманов, 46), Калинский, Шарипов, Ткачук (Пенчиков, 78), Балай.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии10
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      Рейтинг: +358

      вальтер79 58 минут назад

      керж завоевывает рпл))))))))

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      Рейтинг: +8629

      житель СПб 1 час назад

      НН продолжает движение вперед! Все интереснее смотреть - что будет дальше.

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      Рейтинг: +1497

      Decorhome 1 час назад

      Кержаков жжет

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      Рейтинг: +11181

      ilichkadr > Decorhome 1 час назад

      В следующем туре отнимет у Спартака очки и будет всё пучком.

      1
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      Рейтинг: +24384

      Боцман59rus > ilichkadr 1 час назад

      _ как ты все таки дышишь неровно на свинюшек.
      Может уже за3,14здячишь себе ромб на аватар?

      0
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      Рейтинг: +2376

      ySS 1 час назад

      В перерыве стороны договорились)
      Новый гений тренерского цеха не проигрывает, пока)

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      Рейтинг: +24384

      Боцман59rus 1 час назад

      - что- то команды второй восьмерки совсем играть не хотят (Асенал, Уфа, Ростов, Урал.... это при том, что лидеры разобранные и новички, хоть и повысились в статусе, но по сути ФНЛ...
      Совсем лига загибается, видимо в Европе будем опять рекорды обновлять.

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      Рейтинг: +2823

      Дедуктор 1 час назад

      Год за годом уходит. А "Урал" остается все тем же дерьмом. Тупая неинтересная команда с бессмысленно меняющими друг дружку тупарями на тренерском мостике. После Тарханова не было ни тренера толкового, ни команды как таковой. Просто, дерьмо. Унылое. Команда - позор и упрек РПЛ.

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      Рейтинг: +49801

      portero 2 часа назад

      В концовке просто стояло часть игроков НН...

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      Рейтинг: -294

      Аден 2 часа назад

      Тамбов тоже начинал за здравие.

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