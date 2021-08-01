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  • «Локомотив»: «Клуб не намерен менять Николича. Марко пользуется доверием»

«Локомотив»: «Клуб не намерен менять Николича. Марко пользуется доверием»

1 августа 2021, 19:24
9

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал информацию о возможной смене главного тренера. Сегодня стало известно, что Марко Николича может сменить Марко Тассотти.

«В «Локомотиве» уже не раз замечали, что перед важными большими матчами появляются информационные вбросы в различных медиа и СМИ. На эти слухи мы предпочитаем реагировать игрой на поле. Матч с ЦСКА в очередной раз доказал, что не распыляться на слухи и сосредотачиваться на футболе – правильная позиция. Еще раз всех болельщиков с победой, а всех причастных – с Днем железнодорожника.

Раз уж мы начали говорить о слухах и непроверенной информации, хочу отметить, что сумма компенсации за переход Гжегожа Крыховяка в «Краснодар», появившаяся сегодня в спортивных СМИ, не соответствует действительности.

Ну и самое главное – «Локомотив» не намерен менять главного тренера Марко Николича. У него трехлетний контракт, и Марко пользуется доверием и полной поддержкой руководства», – сказал Бедарев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Крыховяк Гжегож Николич Марко
Комментарии (9)
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житель СПб
1627836263
После последних событий уже никакой информации, исходящей из Локо, верить нельзя.
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Kokmarov
1627836741
Пусть работает, хороший тренер. Палыч уже не вернется, а Николич игру поставил, хотя ему очень трудно - вратарь дыра, да и с креативщиками напряг. Кабы Хвичу вернули, Крыховяка оставили и еще прикупили бы ему пару толковых игроков в атаку типа испанцев пошустрее... думаю Марко привел бы этот Локо к чемпионству.
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Валерий2705
1627837348
Тут руководство менять надо, а не Николича.
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вальтер79
1627839240
он по ходу сам сбежит без замены )))))))))
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Иван Петров 1986
1627843252
Так всегда говорят перед увольнением.
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Рубинище
1627844511
Молодцы, что опроверги
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zigbert
1627908709
Будет глупо если сейчас Локомотив сменит и Николича.
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