«Локомотив»: «Клуб не намерен менять Николича. Марко пользуется доверием»

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал информацию о возможной смене главного тренера. Сегодня стало известно, что Марко Николича может сменить Марко Тассотти.

«В «Локомотиве» уже не раз замечали, что перед важными большими матчами появляются информационные вбросы в различных медиа и СМИ. На эти слухи мы предпочитаем реагировать игрой на поле. Матч с ЦСКА в очередной раз доказал, что не распыляться на слухи и сосредотачиваться на футболе – правильная позиция. Еще раз всех болельщиков с победой, а всех причастных – с Днем железнодорожника.

Раз уж мы начали говорить о слухах и непроверенной информации, хочу отметить, что сумма компенсации за переход Гжегожа Крыховяка в «Краснодар», появившаяся сегодня в спортивных СМИ, не соответствует действительности.

Ну и самое главное – «Локомотив» не намерен менять главного тренера Марко Николича. У него трехлетний контракт, и Марко пользуется доверием и полной поддержкой руководства», – сказал Бедарев.