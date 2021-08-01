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    «Локомотив»: «Клуб не намерен менять Николича. Марко пользуется доверием»

    Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал информацию о возможной смене главного тренера. Сегодня стало известно, что Марко Николича может сменить Марко Тассотти.

    «В «Локомотиве» уже не раз замечали, что перед важными большими матчами появляются информационные вбросы в различных медиа и СМИ. На эти слухи мы предпочитаем реагировать игрой на поле. Матч с ЦСКА в очередной раз доказал, что не распыляться на слухи и сосредотачиваться на футболе – правильная позиция. Еще раз всех болельщиков с победой, а всех причастных – с Днем железнодорожника.

    Раз уж мы начали говорить о слухах и непроверенной информации, хочу отметить, что сумма компенсации за переход Гжегожа Крыховяка в «Краснодар», появившаяся сегодня в спортивных СМИ, не соответствует действительности.

    Ну и самое главное – «Локомотив» не намерен менять главного тренера Марко Николича. У него трехлетний контракт, и Марко пользуется доверием и полной поддержкой руководства», – сказал Бедарев.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: +358

      вальтер79 57 минут назад

      он по ходу сам сбежит без замены )))))))))

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      Рейтинг: +2270

      Валерий2705 1 час назад

      Тут руководство менять надо, а не Николича.

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      Рейтинг: +3312

      neim 1 час назад

      Конечно, клуб не намерен менять Николича, но он делает все, чтобы тренер ушел сам !

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      Рейтинг: +651

      Kokmarov 1 час назад

      Пусть работает, хороший тренер. Палыч уже не вернется, а Николич игру поставил, хотя ему очень трудно - вратарь дыра, да и с креативщиками напряг. Кабы Хвичу вернули, Крыховяка оставили и еще прикупили бы ему пару толковых игроков в атаку типа испанцев пошустрее... думаю Марко привел бы этот Локо к чемпионству.

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      Рейтинг: +8629

      житель СПб 1 час назад

      После последних событий уже никакой информации, исходящей из Локо, верить нельзя.

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      Рейтинг: +992

      R_a_i_n > житель СПб 1 час назад

      Все и так знают, что там происходит)))

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