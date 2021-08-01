«Умеем признавать ошибки». Газизов извинился перед судьей матча с «Динамо»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов принес извинения судейской бригаде матча с «Динамо» (2:3). После игры функционер назвал ее решения спорными.

«Прошедший матч с «Динамо» получился сверхэмоциональным: было два пенальти, удаление, пять забитых мячей и до последних минут встречи сохранялась интрига – именно за это болельщики и любят футбол.

Вчера, посмотрев хайлайты встречи, нам показалось, что арбитр ошибся, назначив первый пенальти в наши ворота. Но сегодня с утра, досоконально изучив все имеющиеся видеоповторы, мы приносим извинение Алексею Сухому и бригаде VAR, их решение было обоснованным. «Уфа» не будет обращаться в ЭСК (экспертно-судейская комиссия) по этому эпизоду, мы умеем признавать свои ошибки. Однако вопрос по неназначенному пенальти в матче с ЦСКА у нас остается», – уточнил Газизов.

Оба пенальти – фолы защитника Неманьи Милетича .

. «Уфа» потерпела 2 поражения подряд.

«Динамо» накануне добилось 2-й гостевой победы подряд.

Судья Федотов: «Первый пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Уфой» выдуман»