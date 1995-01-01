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    «Умеем признавать ошибки». Газизов извинился перед судьей матча с «Динамо»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов принес извинения судейской бригаде матча с «Динамо» (2:3). После игры функционер назвал ее решения спорными.

    «Прошедший матч с «Динамо» получился сверхэмоциональным: было два пенальти, удаление, пять забитых мячей и до последних минут встречи сохранялась интрига – именно за это болельщики и любят футбол.

    Вчера, посмотрев хайлайты встречи, нам показалось, что арбитр ошибся, назначив первый пенальти в наши ворота. Но сегодня с утра, досоконально изучив все имеющиеся видеоповторы, мы приносим извинение Алексею Сухому и бригаде VAR, их решение было обоснованным. «Уфа» не будет обращаться в ЭСК (экспертно-судейская комиссия) по этому эпизоду, мы умеем признавать свои ошибки. Однако вопрос по неназначенному пенальти в матче с ЦСКА у нас остается», – уточнил Газизов.

    • Оба пенальти – фолы защитника Неманьи Милетича.
    • «Уфа» потерпела 2 поражения подряд.
    • «Динамо» накануне добилось 2-й гостевой победы подряд.

    Судья Федотов: «Первый пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Уфой» выдуман»

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    Источник: официльный сайт «Уфы»

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +49764

      portero 9 минут назад

      нормально, надо конечно не спешить с выводами, с разных камер по разному эпизод смотрится.....

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