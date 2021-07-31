Газизов: «В матче с «Динамо» в ворота «Уфы» были спорные пенальти»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался после матча второго тура РПЛ против «Динамо» (2:3). В пользу гостей поставили два пенальти.

«Мне кажется, что пенальти спорные. Первый – 100 процентов спорный момент, а второй, наверное, больше был. Мы играли с ЦСКА (0:1), и VAR не входил в эти истории, теперь вмешался. Наверное, со временем я разберусь в российском VAR.

Что касается матча, не скажу, что «Динамо» показало игру, которую должны было выиграть. Но три очка есть три очка. Мы пытались изменить счeт, находясь в меньшинстве. Дух у команды есть, будем двигаться дальше», – сказал Газизов.

По информации «Чемпионата», «Уфа» пожалуется на оба пенальти в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

Оба пенальти – фолы защитника Неманьи Милетича .

. «Уфа» потерпела 2 поражения подряд.

Судья Федотов: «Первый пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Уфой» выдуман»