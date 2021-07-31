Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газизов: «В матче с «Динамо» в ворота «Уфы» были спорные пенальти»

Газизов: «В матче с «Динамо» в ворота «Уфы» были спорные пенальти»

31 июля 2021, 20:21
5

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался после матча второго тура РПЛ против «Динамо» (2:3). В пользу гостей поставили два пенальти.

«Мне кажется, что пенальти спорные. Первый – 100 процентов спорный момент, а второй, наверное, больше был. Мы играли с ЦСКА (0:1), и VAR не входил в эти истории, теперь вмешался. Наверное, со временем я разберусь в российском VAR.

Что касается матча, не скажу, что «Динамо» показало игру, которую должны было выиграть. Но три очка есть три очка. Мы пытались изменить счeт, находясь в меньшинстве. Дух у команды есть, будем двигаться дальше», – сказал Газизов.

  • По информации «Чемпионата», «Уфа» пожалуется на оба пенальти в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.
  • Оба пенальти – фолы защитника Неманьи Милетича.
  • «Уфа» потерпела 2 поражения подряд.

Судья Федотов: «Первый пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Уфой» выдуман»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Динамо Газизов Шамиль
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
вальтер79
1627752707
чемп только начался а судейская тема уже в тренде все как всегда в нашем игрушечном футболе
Ответить
житель СПб
1627753405
Наконец пересмотрел назначение пенальти. Первый - совершенно никакого пенальти я не увидел. Второй - технические основания были, хотя в Европе такие пенальти не ставят. Таким образом - у Уфы забрали минимум очко. Еще и если учесть, что падающего Фищенко перед его игрой рукой - рукой же доталкивал игрок Динамо.
Ответить
NewLife
1627756471
По-моему, первый пенальти придуман, второй правильный.
Ответить
portero
1627763229
у вас следующая игра с Локо , московская команда (правда без Сухины) но пока играют , если за недельку не распродадут...
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
5
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
8
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
8
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
6
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
1
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
8
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
2
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
29
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
12
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+