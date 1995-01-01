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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Газизов: «В матче с «Динамо» в ворота «Уфы» были спорные пенальти»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался после матча второго тура РПЛ против «Динамо» (2:3). В пользу гостей поставили два пенальти.

    «Мне кажется, что пенальти спорные. Первый – 100 процентов спорный момент, а второй, наверное, больше был. Мы играли с ЦСКА (0:1), и VAR не входил в эти истории, теперь вмешался. Наверное, со временем я разберусь в российском VAR.

    Что касается матча, не скажу, что «Динамо» показало игру, которую должны было выиграть. Но три очка есть три очка. Мы пытались изменить счeт, находясь в меньшинстве. Дух у команды есть, будем двигаться дальше», – сказал Газизов.

    • По информации «Чемпионата», «Уфа» пожалуется на оба пенальти в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.
    • Оба пенальти – фолы защитника Неманьи Милетича.
    • «Уфа» потерпела 2 поражения подряд.

    Судья Федотов: «Первый пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Уфой» выдуман»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9201

      NewLife 59 минут назад

      По-моему, первый пенальти придуман, второй правильный.

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      Рейтинг: +8606

      житель СПб 1 час назад

      Наконец пересмотрел назначение пенальти. Первый - совершенно никакого пенальти я не увидел. Второй - технические основания были, хотя в Европе такие пенальти не ставят. Таким образом - у Уфы забрали минимум очко. Еще и если учесть, что падающего Фищенко перед его игрой рукой - рукой же доталкивал игрок Динамо.

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      Рейтинг: +219

      Shotlandets86 > житель СПб 1 час назад

      Ну очевидно, как ещë ты мог оценить три очевидных момента в пользу Динамо?! Только назвать их спорными, чем, собственно, и подчеркнул свою предвзятость и незнание правил.

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      Рейтинг: +356

      вальтер79 2 часа назад

      чемп только начался а судейская тема уже в тренде все как всегда в нашем игрушечном футболе

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