Тренер ЦСКА Бабаян: «На ничью с «Локомотивом» точно наиграли! Моментов у нас было больше»

Григорий Бабаян, тренер ЦСКА, проанализировал матч второго тура РПЛ против «Локомотива» (1:2). Его команда забила первой.

«В первом тайме очень низко опустились. Конечно, это не было установкой, но так складывался матч. Не все получалось в плане контроля мяча, не хватало первой передачи после отбора в фазе переключения. Нам не удавалось быстро выходить в контратаки – отсюда и проблемы в первом тайме.

Не скажу, что было много моментов у наших ворот, но оборонялись очень низко и сыграли довольно-таки компактно. У «Локомотива» были один-два момента, как и у нас, но в целом по владению соперник в процентном соотношении был намного лучше, хотя до опасных моментов дело не доходило.

Во втором тайме с выходом на поле некоторых футболистов удалось изменить игру – уже при счете 1:2 появились моменты, было три-четыре эпизода, где мы должны были забивать, но, к сожалению, не получилось.

В целом, если бы мы были похладнокровнее, смогли бы добиться ничейного результата. Моментов у нас было больше, особенно во втором тайме; ударов тоже, если посмотреть статистику, у всей атакующей линии было больше ярких моментов, в которых нужно было забивать. К сожалению, подвела реализация – такое бывает.

На ничью точно наиграли! А на победу? Это сложный вопрос – забей свои моменты, можно было и выиграть. Но не забили, и, как итог, проиграли. Прошел второй тур, нужно дальше работать», – сказал Бабаян.

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