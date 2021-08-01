Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер ЦСКА Бабаян: «На ничью с «Локомотивом» точно наиграли! Моментов у нас было больше»

Тренер ЦСКА Бабаян: «На ничью с «Локомотивом» точно наиграли! Моментов у нас было больше»

1 августа 2021, 11:53
13

Григорий Бабаян, тренер ЦСКА, проанализировал матч второго тура РПЛ против «Локомотива» (1:2). Его команда забила первой.

«В первом тайме очень низко опустились. Конечно, это не было установкой, но так складывался матч. Не все получалось в плане контроля мяча, не хватало первой передачи после отбора в фазе переключения. Нам не удавалось быстро выходить в контратаки – отсюда и проблемы в первом тайме.

Не скажу, что было много моментов у наших ворот, но оборонялись очень низко и сыграли довольно-таки компактно. У «Локомотива» были один-два момента, как и у нас, но в целом по владению соперник в процентном соотношении был намного лучше, хотя до опасных моментов дело не доходило.

Во втором тайме с выходом на поле некоторых футболистов удалось изменить игру – уже при счете 1:2 появились моменты, было три-четыре эпизода, где мы должны были забивать, но, к сожалению, не получилось.

В целом, если бы мы были похладнокровнее, смогли бы добиться ничейного результата. Моментов у нас было больше, особенно во втором тайме; ударов тоже, если посмотреть статистику, у всей атакующей линии было больше ярких моментов, в которых нужно было забивать. К сожалению, подвела реализация – такое бывает.

На ничью точно наиграли! А на победу? Это сложный вопрос – забей свои моменты, можно было и выиграть. Но не забили, и, как итог, проиграли. Прошел второй тур, нужно дальше работать», – сказал Бабаян.

  • ЦСКА уступил «Локомотиву» 5-й раз подряд.
  • В следующем туре ЦСКА сыграет с «Динамо» (8 августа).
  • ЦСКА идет в РПЛ 9-м.

Березуцкий: «Второй тайм матча с «Локомотивом» оказался позитивен»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Бабаян Григорий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
CSKA57
1627808476
Григорий, футбол - не фигурное катание! Играли лучше, моментов было больше - это не аргумент! Счет - на табло!
Ответить
Боцман59rus
1627810629
я не понял, их за признание своего поражения и адекватный разбор матча расстреливают чтоль? ....видимо проще выглядеть полным чудаком, давая такие комментарии))) А потом мы удивляемся, что после работы с такими " тренерами" , которые оперируют понятиями *еслиБЫ да каБЫ*, наши игроки не могут адекватно оценивать свои силы, делать анализ, выводы после поражений и когда их на уровне сборной выносят в одну калитку, они ничему не удивляются, вернее соперник их не удивляет, наивно полагают, что тоже имели шансы на победу. ....мне вот любопытно, так для общего развития, эти кудесники мяча игры свои хоть иногда пересматривают, или помимо футбола дел выше крыши?
Ответить
slavа0508
1627814309
Все мы чего то большего добиться могли бы а есть у каждого что есть,,,что об этом трепаться,,,
Ответить
Dominator777
1627814440
Бабаян правильно говорит о том, что игра была равна - играли два г... не топ-клуба!!! Не знаю, как сложатся дела у паровоза в РПЛ, но вероятнее всего, исходя из состава игроков и тренерского штаба, у армейцев будет намного хуже, чем в прошлом чемпе....
Ответить
ilichkadr
1627816230
Если учесть, что штрафной на Деспотовиче назначен ошибочно, то и на ничью не наиграли. Глубоко прижимались, позволяли сопернику контролировать мяч даже на своей половине поля. Что мешало с первых минут действовать так, как ЦСКА стал после второго пропущенного от Жемалетдинова и тройной замены? Колхоз он и в Африке колхоз.
Ответить
Arrow10
1627821467
Они там че все под какими-то препаратами сидят , это они называют игрой , Леша меня вообще удивил , ну че , мы можем же и без мяча играть , почему нет то , вот и результат супер-мега-тактики , я наверное впервые за долгое время увижу ЦСКА на предпоследних местах , Рубину сольем , Зениту тоже , и все из 5 первых туров ЦСКА окажется в очень плачевном состоянии , чем они там вообще думают , с такой аля непонятно какой тактикой ЦСКА не то что середина светит , а ближе к вылету , поставили называется лелика и болика командой руководить , Вон Гончару дали состав и деньги , ща он из Краснодара конфетку сделает. Я хоть и тоже уже желал его смены , но всегда знал , что тренер он отличный выжимал из этих бездарей все что мог , в матче с Локо как по мне один только Дзага вышел побеждать , видно что он как бы настроен на нужный лад , жаль что он лишь может сейчас быть джокером на 45 минут.Готовимся к худшему , нынче ЦСКА пробьет очередное дно , если при Оличе хотя бы какие-то потуги были в атаке видны , то Алешка вообще хреновенько так начал , с Уфой играть вторым номером , а дальше , что НН и Химки тоже будут против ЦСКА первым номером играть.
Ответить
CSKA57
1627822879
Пока не поздно, нужно ЦСКА искать нового тренера. Как игрок Березуцкий был хороший, но тренер - никакой. Господа руководители, не жмотьтесь, найдите тренера!
Ответить
vladimir-7
1627822912
Бабаян, если бы очки давали бы за моменты, то ещё не известно, получил бы ЦСКА три очка, но меня интересует другой вопрос, кто определил состав команды, выставленный на первый тайм, может быть, это болельщик ЦСКА по кличке ОРЕХ, то это одно и с этим надо разбираться отдельно, а если определил А. Березуцкий, то ему не место у штурвала гл. тренера ЦСКА.
Ответить
a_who
1627833290
Игра была равна )))
Ответить
Hektor 84
1628110380
Бабайка не выдумывай
Ответить
Главные новости
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
1
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
7
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
11
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
5
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
8
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
6
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
1
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
8
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
29
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
12
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+