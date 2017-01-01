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    Тренер ЦСКА Бабаян: «На ничью с «Локомотивом» точно наиграли! Моментов у нас было больше»

    Григорий Бабаян, тренер ЦСКА, проанализировал матч второго тура РПЛ против «Локомотива» (1:2). Его команда забила первой.

    «В первом тайме очень низко опустились. Конечно, это не было установкой, но так складывался матч. Не все получалось в плане контроля мяча, не хватало первой передачи после отбора в фазе переключения. Нам не удавалось быстро выходить в контратаки – отсюда и проблемы в первом тайме.

    Не скажу, что было много моментов у наших ворот, но оборонялись очень низко и сыграли довольно-таки компактно. У «Локомотива» были один-два момента, как и у нас, но в целом по владению соперник в процентном соотношении был намного лучше, хотя до опасных моментов дело не доходило.

    Во втором тайме с выходом на поле некоторых футболистов удалось изменить игру – уже при счете 1:2 появились моменты, было три-четыре эпизода, где мы должны были забивать, но, к сожалению, не получилось.

    В целом, если бы мы были похладнокровнее, смогли бы добиться ничейного результата. Моментов у нас было больше, особенно во втором тайме; ударов тоже, если посмотреть статистику, у всей атакующей линии было больше ярких моментов, в которых нужно было забивать. К сожалению, подвела реализация – такое бывает.

    На ничью точно наиграли! А на победу? Это сложный вопрос – забей свои моменты, можно было и выиграть. Но не забили, и, как итог, проиграли. Прошел второй тур, нужно дальше работать», – сказал Бабаян.

    • ЦСКА уступил «Локомотиву» 5-й раз подряд.
    • В следующем туре ЦСКА сыграет с «Динамо» (8 августа).
    • ЦСКА идет в РПЛ 9-м.

    Березуцкий: «Второй тайм матча с «Локомотивом» оказался позитивен»

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +11175

      ilichkadr 23 минуты назад

      Если учесть, что штрафной на Деспотовиче назначен ошибочно, то и на ничью не наиграли. Глубоко прижимались, позволяли сопернику контролировать мяч даже на своей половине поля. Что мешало с первых минут действовать так, как ЦСКА стал после второго пропущенного от Жемалетдинова и тройной замены?
      Колхоз он и в Африке колхоз.

      0
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      Рейтинг: +13212

      Dominator777 52 минуты назад

      Бабаян правильно говорит о том, что игра была равна - играли два г... не топ-клуба!!! Не знаю, как сложатся дела у паровоза в РПЛ, но вероятнее всего, исходя из состава игроков и тренерского штаба, у армейцев будет намного хуже, чем в прошлом чемпе....

      1
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      Рейтинг: +20771

      slavutiq70 55 минут назад

      Все мы чего то большего добиться могли бы а есть у каждого что есть,,,что об этом трепаться,,,

      0
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      Рейтинг: +13730

      Garrincha58 56 минут назад

      На Евро тоже наши говорили, если бы мы в матче с Данией забили первыми то могли и выиграть да и с Бельгией Черчесов говорил играли хорошо, а нет чтобы сказать проиграли мол по всем статьям... тут тоже самое табун испугал паровозный гудок

      0
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      Рейтинг: +1613

      Радио1000шумеров 1 час назад

      "Не все получалось в плане контроля мяча". А Лёха говорит - "контроль мяча - нaxpeн". Вы уж там определитесь...

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      Рейтинг: +513

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Гудки были явно сильнее. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +24372

      Боцман59rus 1 час назад

      я не понял, их за признание своего поражения и адекватный разбор матча расстреливают чтоль? ....видимо проще выглядеть полным чудаком, давая такие комментарии)))
      А потом мы удивляемся, что после работы с такими " тренерами" , которые оперируют понятиями *еслиБЫ да каБЫ*, наши игроки не могут адекватно оценивать свои силы, делать анализ, выводы после поражений и когда их на уровне сборной выносят в одну калитку, они ничему не удивляются, вернее соперник их не удивляет, наивно полагают, что тоже имели шансы на победу. ....мне вот любопытно, так для общего развития, эти кудесники мяча игры свои хоть иногда пересматривают, или помимо футбола дел выше крыши?

      2
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      Рейтинг: +15745

      JTherry > Боцман59rus 1 час назад

      зато видосы Кирильчева делает с Мухиным "офигенные" - лошадка сбивает паровозик...))))

      1
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      Рейтинг: +2656

      CSKA57 2 часа назад

      Григорий, футбол - не фигурное катание! Играли лучше, моментов было больше - это не аргумент! Счет - на табло!

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