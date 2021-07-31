Березуцкий: «Второй тайм матча с «Локомотивом» оказался позитивен»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итог матча второго тура РПЛ против «Локомотива» (1:2). Его команда забила первой.
«Не самая лучшая игра ЦСКА, но второй тайм оказался достаточно позитивен. Пропустили два необязательных гола – со стандарта, что в футболе часто встречается, и совершенно необязательный второй. В конце не использовали моменты, но это футбол», – заключил Березуцкий.
- ЦСКА уступил «Локомотиву» 5-й раз подряд.
- В следующем туре ЦСКА сыграет с «Динамо» (8 августа).
- ЦСКА идет в РПЛ 9-м.
Источник: официальный сайт ЦСКА