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  • Березуцкий: «Второй тайм матча с «Локомотивом» оказался позитивен»

Березуцкий: «Второй тайм матча с «Локомотивом» оказался позитивен»

31 июля 2021, 23:15
8

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итог матча второго тура РПЛ против «Локомотива» (1:2). Его команда забила первой.

«Не самая лучшая игра ЦСКА, но второй тайм оказался достаточно позитивен. Пропустили два необязательных гола – со стандарта, что в футболе часто встречается, и совершенно необязательный второй. В конце не использовали моменты, но это футбол», – заключил Березуцкий.

  • ЦСКА уступил «Локомотиву» 5-й раз подряд.
  • В следующем туре ЦСКА сыграет с «Динамо» (8 августа).
  • ЦСКА идет в РПЛ 9-м.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Березуцкий Алексей
Комментарии (8)
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portero
1627763340
только результат - негативный... или мазали позитивно, мимо ворот?
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житель СПб
1627763854
Что за термин для футбола? Позитивный... Ерунда!
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CSKA57
1627766751
Алексей, позитивный в том плане, что еще два мяча нам не закатили? Игры не было как в первом, так и во втором тайме! Стыдоба!
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GM
1627767891
Так себе игра
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Derzkiy1
1627770979
Береза слил игру… Выпустил состав будто ЦСКА уже чемпион и слить матч нужно… Тренеришка ещё тот …. На 75 минуты выпустили 4 игроков кто в основе должен был выйти
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B.G.
1627772872
Леша Березуцкий ))
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zigbert
1627801062
Счет на табло заставлял ЦСКА идти вперед да и замены сыграли свою роль.
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paracetamol
1627806415
Это - недотренер!
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