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    Березуцкий: «Второй тайм матча с «Локомотивом» оказался позитивен»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итог матча второго тура РПЛ против «Локомотива» (1:2). Его команда забила первой.

    «Не самая лучшая игра ЦСКА, но второй тайм оказался достаточно позитивен. Пропустили два необязательных гола – со стандарта, что в футболе часто встречается, и совершенно необязательный второй. В конце не использовали моменты, но это футбол», – заключил Березуцкий.

    • ЦСКА уступил «Локомотиву» 5-й раз подряд.
    • В следующем туре ЦСКА сыграет с «Динамо» (8 августа).
    • ЦСКА идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    31.07.2021 23:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1627

      B.G. 7 минут назад

      Леша Березуцкий ))

      0
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      Рейтинг: +2445

      Derzkiy1 38 минут назад

      Береза слил игру… Выпустил состав будто ЦСКА уже чемпион и слить матч нужно…
      Тренеришка ещё тот …. На 75 минуты выпустили 4 игроков кто в основе должен был выйти

      0
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      Рейтинг: +1336

      GM 1 час назад

      Так себе игра

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2645

      CSKA57 1 час назад

      Алексей, позитивный в том плане, что еще два мяча нам не закатили? Игры не было как в первом, так и во втором тайме! Стыдоба!

      1
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      Рейтинг: +8612

      житель СПб 2 часа назад

      Что за термин для футбола? Позитивный... Ерунда!

      0
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      Рейтинг: +49760

      portero 2 часа назад

      только результат - негативный... или мазали позитивно, мимо ворот?

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