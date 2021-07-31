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  • Судья Федотов: «Голевой штрафной ЦСКА в игре с «Локомотивом» назначен ошибочно. Матюнину снизят оценку»

Судья Федотов: «Голевой штрафной ЦСКА в игре с «Локомотивом» назначен ошибочно. Матюнину снизят оценку»

31 июля 2021, 21:29
5

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов считает, что ЦСКА открыл счет в матче второго тура против «Локомотива» с неправильного штрафного. Его реализовал полузащитник Кристиян Бистрович.

«Алексей Матюнин ошибся, назначив голевой штрафной в пользу ЦСКА в матче с «Локомотивом». Рифат Жемалетдинов ничего не делал, наоборот, пытался избежать столкновения. А Яка Бийол шeл в него коленом, это он фолил, а не на нeм. Со штрафного ЦСКА забил прямой гол, Матюнину снизят оценку за эту ошибку – она получилось результативной», – заверил Федотов.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры на «ВЭБ Арене».
  • Бистрович летом вернулся из аренды в турецкую «Касымпашу».
  • «Локомотив» выиграл 4 последних матча против ЦСКА.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Федотов Игорь
Комментарии (5)
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oyabun
1627758213
Все верно сказано. Действительно фолил скорее армеец.
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житель СПб
1627763953
Второй раз за день соглашусь с Федотовым (редко это делаю!). Грубая игра армейца.
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paracetamol
1627766022
А чего снижать, у него оценка и так ниже плинтуса.
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Garrincha58
1627797897
Матюнин вообще сейчас самый слабый судейка в РПЛ.Я вообще удивился что он поставил этот штрафной в пользу ЦСКА, а они возьми и гол красавчик забили, так бы и не увидели этого удара
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