Судья Федотов: «Голевой штрафной ЦСКА в игре с «Локомотивом» назначен ошибочно. Матюнину снизят оценку»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов считает, что ЦСКА открыл счет в матче второго тура против «Локомотива» с неправильного штрафного. Его реализовал полузащитник Кристиян Бистрович.

«Алексей Матюнин ошибся, назначив голевой штрафной в пользу ЦСКА в матче с «Локомотивом». Рифат Жемалетдинов ничего не делал, наоборот, пытался избежать столкновения. А Яка Бийол шeл в него коленом, это он фолил, а не на нeм. Со штрафного ЦСКА забил прямой гол, Матюнину снизят оценку за эту ошибку – она получилось результативной», – заверил Федотов.