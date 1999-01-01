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    Судья Федотов: «Голевой штрафной ЦСКА в игре с «Локомотивом» назначен ошибочно. Матюнину снизят оценку»

    Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов считает, что ЦСКА открыл счет в матче второго тура против «Локомотива» с неправильного штрафного. Его реализовал полузащитник Кристиян Бистрович.

    «Алексей Матюнин ошибся, назначив голевой штрафной в пользу ЦСКА в матче с «Локомотивом». Рифат Жемалетдинов ничего не делал, наоборот, пытался избежать столкновения. А Яка Бийол шeл в него коленом, это он фолил, а не на нeм. Со штрафного ЦСКА забил прямой гол, Матюнину снизят оценку за эту ошибку – она получилось результативной», – заверил Федотов.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры на «ВЭБ Арене».
    • Бистрович летом вернулся из аренды в турецкую «Касымпашу».
    • «Локомотив» выиграл 4 последних матча против ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +28563

      oyabun 30 минут назад

      Все верно сказано. Действительно фолил скорее армеец.

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