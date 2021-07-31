Бийол, Мухин, Заболотный – в основе ЦСКА на дерби с «Локомотивом»; Сильянов, Куликов, Магкеев выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Мухин, Заболотный, Чалов.

Запасные: Боков, Набабкин, Васин, Карпов, Дзагоев, Кучаев, Влашич, Зайнутдинов, Бохинен, Яковлев, Эджуке.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Сильянов, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.

Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Ненахов, Пабло, Едвай, Миранчук, Бабкин, Петров, Зинович, Зе Луиш, Лисакович.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на московской «ВЭБ Арене», которая начнется в 20:00 по Москве.