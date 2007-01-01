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    Бийол, Мухин, Заболотный – в основе ЦСКА на дерби с «Локомотивом»; Сильянов, Куликов, Магкеев выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Мухин, Заболотный, Чалов.

    Запасные: Боков, Набабкин, Васин, Карпов, Дзагоев, Кучаев, Влашич, Зайнутдинов, Бохинен, Яковлев, Эджуке.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Сильянов, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.

    Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Ненахов, Пабло, Едвай, Миранчук, Бабкин, Петров, Зинович, Зе Луиш, Лисакович.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на московской «ВЭБ Арене», которая начнется в 20:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8606

      житель СПб 1 час назад

      А вообще - такое впечатление, что игроки ЦСКА неоднократно умышленно изображают излишние страдания в столкновениях, провоцируя судью.

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      Рейтинг: +8606

      житель СПб 1 час назад

      Ну и зачем такой Баринов нужен Зениту?! (Я по его ненужной карточке в матче).

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