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    Лаксальт, Бальбуэна, Захарян и Тюкавин – в старте «Динамо» на матч с «Уфой»

    Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Динамо» на матч 2-го тура чемпионата России.

    «Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Саплинов, Мрзляк, Милетич.

    Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Ботака-Иобома, Голубев, Агаларов, Фищенко, Бизоза, Жамалетдинов, Касинтура.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин, Н'Жье.

    Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Галкин, Гладышев.

    • Игра пройдет сегодня в Уфе.
    • Начало – в 17:30 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3309

      neim 1 час назад

      И это радует ! Молодежь на подьеме, тренер доверяет им, команда прогрессирует, игра налаживается ! Того глядишь и жизнь наладится, болельщикам Динамо радости прибавится. А если еще и побеждать команда будет, так совсем хорошо !

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