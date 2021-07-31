Лаксальт, Бальбуэна, Захарян и Тюкавин – в старте «Динамо» на матч с «Уфой»

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Динамо» на матч 2-го тура чемпионата России.
«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Саплинов, Мрзляк, Милетич.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Ботака-Иобома, Голубев, Агаларов, Фищенко, Бизоза, Жамалетдинов, Касинтура.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин, Н'Жье.
Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Галкин, Гладышев.
- Игра пройдет сегодня в Уфе.
- Начало – в 17:30 мск.
Источник: сайт РПЛ