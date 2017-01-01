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    На матче «Уфа» – «Динамо» смогут присутствовать не более 1000 зрителей

    Матч 2-го тура РПЛ «Уфа»«Динамо» смогут посетить до 1000 человек, сообщает пресс-служба башкирского клуба.

    «Уфа» обратилась в Роспотребнадзор за разъяснениями по поводу посещения болельщиками матча 2-го тура РПЛ «Уфа» – «Динамо». Нам согласовали присутствие на матче до 1000 человек.

    Таким образом, ФК «Уфа» принял решение, что в свободной продаже билетов не будет. Предстоящий матч смогут посетить воспитанники Школы ФК «Уфа», сектора активной поддержки клуба, болельщики, купившие абонементы на сезон-2020/21 и фанаты команды соперника по гостевой квоте.

    Просим отнестись с пониманием, берегите себя и своих близких», – сказано в сообщении клуба.

    • «Уфа» примет «Динамо» в субботу, 31 июля.
    • Начало матча – в 17:30 мск.

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    Источник: официальный сайт «Уфы»

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +49666

      portero 1 час назад

      Писец "благодетили" за каждую сотню доплату берут???

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