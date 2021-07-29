На матче «Уфа» – «Динамо» смогут присутствовать не более 1000 зрителей

Матч 2-го тура РПЛ «Уфа» – «Динамо» смогут посетить до 1000 человек, сообщает пресс-служба башкирского клуба.

«Уфа» обратилась в Роспотребнадзор за разъяснениями по поводу посещения болельщиками матча 2-го тура РПЛ «Уфа» – «Динамо». Нам согласовали присутствие на матче до 1000 человек.

Таким образом, ФК «Уфа» принял решение, что в свободной продаже билетов не будет. Предстоящий матч смогут посетить воспитанники Школы ФК «Уфа», сектора активной поддержки клуба, болельщики, купившие абонементы на сезон-2020/21 и фанаты команды соперника по гостевой квоте.

Просим отнестись с пониманием, берегите себя и своих близких», – сказано в сообщении клуба.