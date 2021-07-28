«Павел обещал мне и детям определенные условия, но не выполнил их». Экс-жена Мамаева Алана подаст в суд на алименты и раздел имущества

Нормально так сказала... ))))))))))))))))
Ты, дескать, Паша, одумайся и УСЫНОВИ ПЕРВОГО ребёнка Аланы, потому что обещал, и этот ребёнок жил вместе с вами.
И не слушай, Паша, никого из юристов. которые советуют тебе ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ. )))))))))
Особо умилило это категордоновское "МЫ вынуждены обратиться"... )))))))
Две сестрёнки-лесбиянки, ёпрст. )))))
Не, ну, а чё???
Паша с его умишком, пожалуй, согласится с усыновлением.
Не удивлюсь, а только посмеюсь, если так будет.
Хоть в одном не накосячил: к юристу пришёл, а не в программу "Пусть говорят". ))
Полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву предстоит судебная тяжба с бывшей женой Аланой. Она требует алименты и раздел имущества.
«Да, мы вынуждены идти в суд с иском об алиментах, о разделе имущества. К сожалению, обещания, которые были даны Алане, не сдержаны», – сказала юрист Екатерина Гордон, с которой будет работать Мамаева.
«Что меня привело в суд? Я планировала все сделать мирным путем. Мы уже развелись, я не подавала иски на алименты и раздел имущества, вообще ни на что. Я просто поверила Павлу на слово. Он обещал мне и детям определенные условия, но не сдержал ни одного обещания, поэтому я вынуждена обратиться за юридической помощью», – заключила Алана Мамаева.
Паша, одумайся, Катя Гордон это не шутки! pic.twitter.com/h9Q98enD1n— Руслан Абушкин (@abushkin2) July 28, 2021
Жена Мамаева объявила о разводе с игроком. На прошлой неделе она уличила его в измене