«Павел обещал мне и детям определенные условия, но не выполнил их». Экс-жена Мамаева Алана подаст в суд на алименты и раздел имущества

Полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву предстоит судебная тяжба с бывшей женой Аланой. Она требует алименты и раздел имущества.

«Да, мы вынуждены идти в суд с иском об алиментах, о разделе имущества. К сожалению, обещания, которые были даны Алане, не сдержаны», – сказала юрист Екатерина Гордон, с которой будет работать Мамаева.

«Что меня привело в суд? Я планировала все сделать мирным путем. Мы уже развелись, я не подавала иски на алименты и раздел имущества, вообще ни на что. Я просто поверила Павлу на слово. Он обещал мне и детям определенные условия, но не сдержал ни одного обещания, поэтому я вынуждена обратиться за юридической помощью», – заключила Алана Мамаева.

Пара развелась в апреле после 8 лет брака.

У пары есть общая дочь.

В июне у Мамаева умер отец.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Жена Мамаева объявила о разводе с игроком. На прошлой неделе она уличила его в измене