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    «Павел обещал мне и детям определенные условия, но не выполнил их». Экс-жена Мамаева Алана подаст в суд на алименты и раздел имущества

    Полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву предстоит судебная тяжба с бывшей женой Аланой. Она требует алименты и раздел имущества.

    «Да, мы вынуждены идти в суд с иском об алиментах, о разделе имущества. К сожалению, обещания, которые были даны Алане, не сдержаны», – сказала юрист Екатерина Гордон, с которой будет работать Мамаева.

    «Что меня привело в суд? Я планировала все сделать мирным путем. Мы уже развелись, я не подавала иски на алименты и раздел имущества, вообще ни на что. Я просто поверила Павлу на слово. Он обещал мне и детям определенные условия, но не сдержал ни одного обещания, поэтому я вынуждена обратиться за юридической помощью», – заключила Алана Мамаева.

    • Пара развелась в апреле после 8 лет брака.
    • У пары есть общая дочь.
    • В июне у Мамаева умер отец.

    Жена Мамаева объявила о разводе с игроком. На прошлой неделе она уличила его в измене

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    Источник: твиттер Руслана Абушкина

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    Сегодня, 19:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +15994

      derrik2000 1 час назад

      Нормально так сказала... ))))))))))))))))
      Ты, дескать, Паша, одумайся и УСЫНОВИ ПЕРВОГО ребёнка Аланы, потому что обещал, и этот ребёнок жил вместе с вами.
      И не слушай, Паша, никого из юристов. которые советуют тебе ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ. )))))))))
      Особо умилило это категордоновское "МЫ вынуждены обратиться"... )))))))
      Две сестрёнки-лесбиянки, ёпрст. )))))

      Не, ну, а чё???
      Паша с его умишком, пожалуй, согласится с усыновлением.
      Не удивлюсь, а только посмеюсь, если так будет.
      Хоть в одном не накосячил: к юристу пришёл, а не в программу "Пусть говорят". ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11225

      Hektor 84 1 час назад

      Зачем эту куйню публиковать на спорт сайте? Новостники ау вы днище!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6024

      Fusballer 2 часа назад

      Шл*ха!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6024

      Fusballer > Fusballer 2 часа назад

      Точнее две шлюхи!)

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