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  • «Павел обещал мне и детям определенные условия, но не выполнил их». Экс-жена Мамаева Алана подаст в суд на алименты и раздел имущества

«Павел обещал мне и детям определенные условия, но не выполнил их». Экс-жена Мамаева Алана подаст в суд на алименты и раздел имущества

28 июля 2021, 19:37
9

Полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву предстоит судебная тяжба с бывшей женой Аланой. Она требует алименты и раздел имущества.

«Да, мы вынуждены идти в суд с иском об алиментах, о разделе имущества. К сожалению, обещания, которые были даны Алане, не сдержаны», – сказала юрист Екатерина Гордон, с которой будет работать Мамаева.

«Что меня привело в суд? Я планировала все сделать мирным путем. Мы уже развелись, я не подавала иски на алименты и раздел имущества, вообще ни на что. Я просто поверила Павлу на слово. Он обещал мне и детям определенные условия, но не сдержал ни одного обещания, поэтому я вынуждена обратиться за юридической помощью», – заключила Алана Мамаева.

  • Пара развелась в апреле после 8 лет брака.
  • У пары есть общая дочь.
  • В июне у Мамаева умер отец.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Жена Мамаева объявила о разводе с игроком. На прошлой неделе она уличила его в измене

Источник: твиттер Руслана Абушкина
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
Комментарии (9)
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Fusballer
1627491975
Шл*ха!
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Hektor 84
1627495697
Зачем эту куйню публиковать на спорт сайте? Новостники ау вы днище!!!
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derrik2000
1627495944
Нормально так сказала... )))))))))))))))) Ты, дескать, Паша, одумайся и УСЫНОВИ ПЕРВОГО ребёнка Аланы, потому что обещал, и этот ребёнок жил вместе с вами. И не слушай, Паша, никого из юристов. которые советуют тебе ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ. ))))))))) Особо умилило это категордоновское "МЫ вынуждены обратиться"... ))))))) Две сестрёнки-лесбиянки, ёпрст. ))))) Не, ну, а чё??? Паша с его умишком, пожалуй, согласится с усыновлением. Не удивлюсь, а только посмеюсь, если так будет. Хоть в одном не накосячил: к юристу пришёл, а не в программу "Пусть говорят". ))
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Mefestion
1627504485
Деньга закончилась, не тянет сама
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inzek
1627514049
рогатку раздвинула и в шоколаде) типичная эскортница!
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житель СПб
1627541301
Обещал ... ДЕТЯМ? У него один ребенок. Ему он и должен. Не более того. Но у нас очень непростая судебная практика по таким делам.
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