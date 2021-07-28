Лайнсмен Демешко: «В 2013 году при мне несправедливо удалили Халка в матче с «Волгой». До сих пор жалею, что не помог»

Линейный арбитр РПЛ Игорь Демешко вспомнил эпизод из 2013 года. Судья признает, что в матче «Волга» – «Зенит» был несправедливо удален форвард Халк.

«Первый неприятный эпизод случился в 2013 году. Я был ассистентом на матче «Волга» – «Зенит», в котором несправедливо удалили Халка. И до сих пор жалею, что не смог помочь, потому что стоял на дальней стороне от происходящего. Мне было плохо видно, но при должном внимании я мог разобраться и исправить ситуацию.

После того матча я получил три месяца дисквалификации от Роберто Розетти и год не мог стать судьей ФИФА. Не только я, а вся бригада. Розетти сказал: «Вы – команда, и ответственность разделите на всех». На Евро с Роберто эту ситуацию, кстати, вспоминали», – сказал Демешко.