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    Лайнсмен Демешко: «В 2013 году при мне несправедливо удалили Халка в матче с «Волгой». До сих пор жалею, что не помог»

    Линейный арбитр РПЛ Игорь Демешко вспомнил эпизод из 2013 года. Судья признает, что в матче «Волга» – «Зенит» был несправедливо удален форвард Халк.

    «Первый неприятный эпизод случился в 2013 году. Я был ассистентом на матче «Волга» – «Зенит», в котором несправедливо удалили Халка. И до сих пор жалею, что не смог помочь, потому что стоял на дальней стороне от происходящего. Мне было плохо видно, но при должном внимании я мог разобраться и исправить ситуацию.

    После того матча я получил три месяца дисквалификации от Роберто Розетти и год не мог стать судьей ФИФА. Не только я, а вся бригада. Розетти сказал: «Вы – команда, и ответственность разделите на всех». На Евро с Роберто эту ситуацию, кстати, вспоминали», – сказал Демешко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +13336

      KLIM777 10 минут назад

      А какая команда была? Эххх...Даже с удалением развалили Волгу.

      0
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      Рейтинг: +7340

      Cleaner 14 минут назад

      Футбольного арбитра мучает совесть?!! Может заболел чем? Не коронавирус ли в скрытой форме?..

      0
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      Рейтинг: +11878

      paracetamol 21 минуту назад

      Зенит судьи всегда прессовали, сейчас не лучше!

      0
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      Рейтинг: +6036

      nik55 23 минуты назад

      сколько раз он вас разводил своими падениями ?????

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      Рейтинг: +49621

      portero 24 минуты назад

      Данни красава, ну а судья слепой , может поставил на удаление Халка и удалил...

      0
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      Рейтинг: +10052

      Литейный4 1 час назад

      Данни красава. Лучший легионер в российской истории. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +3375

      mdu86 1 час назад

      Посмотрел обзор. Как вообще Волга могла играть в РПЛ?! Уровень дворового футбола и тот выше, просто ужасно! Ну а 26 номер похоже ещё не плохо заработал...

      0
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      Рейтинг: +1086

      tarasofka 2 часа назад

      ну по видосу видно, что это широков разыграл без свистка, на что указывали все остальные. а жёлтую (вторую) всё равно показали халку. тарасовское судейство - оно такое. стыдно за спортаг.

      3
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      Рейтинг: +13686

      Garrincha58 2 часа назад

      сколько воды уже утекло даже в Волге и команды то такой больше нет

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