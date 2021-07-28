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  • Лайнсмен Демешко: «В 2013 году при мне несправедливо удалили Халка в матче с «Волгой». До сих пор жалею, что не помог»

Лайнсмен Демешко: «В 2013 году при мне несправедливо удалили Халка в матче с «Волгой». До сих пор жалею, что не помог»

28 июля 2021, 08:47
5

Линейный арбитр РПЛ Игорь Демешко вспомнил эпизод из 2013 года. Судья признает, что в матче «Волга» – «Зенит» был несправедливо удален форвард Халк.

«Первый неприятный эпизод случился в 2013 году. Я был ассистентом на матче «Волга» – «Зенит», в котором несправедливо удалили Халка. И до сих пор жалею, что не смог помочь, потому что стоял на дальней стороне от происходящего. Мне было плохо видно, но при должном внимании я мог разобраться и исправить ситуацию.

После того матча я получил три месяца дисквалификации от Роберто Розетти и год не мог стать судьей ФИФА. Не только я, а вся бригада. Розетти сказал: «Вы – команда, и ответственность разделите на всех». На Евро с Роберто эту ситуацию, кстати, вспоминали», – сказал Демешко.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Атлетико Минейро Халк
Комментарии (5)
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Garrincha58
1627451541
сколько воды уже утекло даже в Волге и команды то такой больше нет
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mdu86
1627455625
Посмотрел обзор. Как вообще Волга могла играть в РПЛ?! Уровень дворового футбола и тот выше, просто ужасно! Ну а 26 номер похоже ещё не плохо заработал...
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portero
1627459628
Данни красава, ну а судья слепой , может поставил на удаление Халка и удалил...
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nik55
1627459699
сколько раз он вас разводил своими падениями ?????
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paracetamol
1627459855
Зенит судьи всегда прессовали, сейчас не лучше!
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