«Ростов» Карпина в последних 14 матчах РПЛ победил 3 раза. На этой неделе тренера назначили в сборную России

У «Ростова» отрицательная статистика в последних 14 матчах РПЛ. Команда проиграла девять раз в этом промежутке.

Среди этих 14 матчей у ростовчан три победы (над «Ротором», «Арсеналом» и «Тамбовом»).

Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на этой неделе назначили в сборную России.

на этой неделе назначили в сборную России. В «Ростове» Карпин работает с 2017 года.

В качестве игрока Карпин выступал за сборную с 1992 по 2003 год.

Савин: «Карпин насчет работы в сборной сказал: «Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше буду в «Ростове»