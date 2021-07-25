«Ростов» Карпина в последних 14 матчах РПЛ победил 3 раза. На этой неделе тренера назначили в сборную России

У «Ростова» отрицательная статистика в последних 14 матчах РПЛ. Команда проиграла девять раз в этом промежутке.
Среди этих 14 матчей у ростовчан три победы (над «Ротором», «Арсеналом» и «Тамбовом»).
- Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на этой неделе назначили в сборную России.
- В «Ростове» Карпин работает с 2017 года.
- В качестве игрока Карпин выступал за сборную с 1992 по 2003 год.
Савин: «Карпин насчет работы в сборной сказал: «Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше буду в «Ростове»
Источник: Бомбардир.ру