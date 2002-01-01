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    «Ростов» Карпина в последних 14 матчах РПЛ победил 3 раза. На этой неделе тренера назначили в сборную России

    У «Ростова» отрицательная статистика в последних 14 матчах РПЛ. Команда проиграла девять раз в этом промежутке.

    Среди этих 14 матчей у ростовчан три победы (над «Ротором», «Арсеналом» и «Тамбовом»).

    • Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на этой неделе назначили в сборную России.
    • В «Ростове» Карпин работает с 2017 года.
    • В качестве игрока Карпин выступал за сборную с 1992 по 2003 год.

    Савин: «Карпин насчет работы в сборной сказал: «Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше буду в «Ростове»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии7
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      Рейтинг: +226

      хряк СМ 1 час назад

      Готовы к таким результатам сборной? РФС издевается.

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      Рейтинг: +311

      Янвapь 69 > хряк СМ 12 минут назад

      Ну так хоть повеселимся на пресс-конференциях, а то с твоим унылым Сирожей Сельмагом и того не будет (одна сплошная кислая Уфа)

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      Рейтинг: +575

      Алекс636363 1 час назад

      шило на мыло поменяли. у них там очередь из своих. бердыев мог бы навести дисциплину в игре, но не карпин

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      Рейтинг: +9104

      NewLife 1 час назад

      Не исключено, что у сборной теперь будет такая же статистика.

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      Рейтинг: +11

      davydovbronislav 2 часа назад

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      Рейтинг: +8376

      житель СПб 3 часа назад

      Что же... Ему с кривоногими играть не впервой.

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      Рейтинг: +49525

      portero 4 часа назад

      Ох большие сомнения , Карпина не хватит на два фронта, сгорит... у него на Ростов иногда эмоций не хватает...

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