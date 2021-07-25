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  • «Ростов» Карпина в последних 14 матчах РПЛ победил 3 раза. На этой неделе тренера назначили в сборную России

«Ростов» Карпина в последних 14 матчах РПЛ победил 3 раза. На этой неделе тренера назначили в сборную России

25 июля 2021, 08:55
11

У «Ростова» отрицательная статистика в последних 14 матчах РПЛ. Команда проиграла девять раз в этом промежутке.

Среди этих 14 матчей у ростовчан три победы (над «Ротором», «Арсеналом» и «Тамбовом»).

  • Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на этой неделе назначили в сборную России.
  • В «Ростове» Карпин работает с 2017 года.
  • В качестве игрока Карпин выступал за сборную с 1992 по 2003 год.

Савин: «Карпин насчет работы в сборной сказал: «Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше буду в «Ростове»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (11)
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portero
1627193420
Ох большие сомнения , Карпина не хватит на два фронта, сгорит... у него на Ростов иногда эмоций не хватает...
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житель СПб
1627196828
Что же... Ему с кривоногими играть не впервой.
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davydovbronislav
1627198884
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NewLife
1627202949
Не исключено, что у сборной теперь будет такая же статистика.
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Алекс636363
1627203117
шило на мыло поменяли. у них там очередь из своих. бердыев мог бы навести дисциплину в игре, но не карпин
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хряк СМ
1627205523
Готовы к таким результатам сборной? РФС издевается.
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Ловкий Бубен
1627220369
А клоунам п0х, лишь бы не Черчесов, "народ" сказал народ сделал, кули ...
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Ловкий Бубен
1627220471
Теперь РФС будет виноват, спросите за что ? А просто так, потому что чиновники, тренера должен выбирать народ !
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GoLenaStop
1627240396
Ростсельмаш, докажи всем, что можешь лучше играть без ТАКОГО тренера! Удачи!
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_Marqella_
1627403182
Выбрали блин тренера сборной с тремя победами..... клоуны..))
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