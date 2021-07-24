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    «Заряжаемся победным настроением перед игрой с «Рубином». «Спартак» поздравил Макеева с днем рождения

    Экс-защитнику сборной России Евгению Макееву исполнилось 32 года. Его не забыл поздравить «Спартак».

    «Поздравляем экс-защитника «Спартака», проведшего за клуб более 200 матчей, с днeм рождения и желаем всего наилучшего.

    А также заряжаемся победным настроением перед матчем «Рубин» – «Спартак» вместе с победным голом Евгения в ворота «Москвы» из 2009-го», – написали москвичи.

    • Макеев сейчас играет в ФНЛ за столичный «Велес».
    • Макеев выступал за «Спартак» с 2007 по 2017 год.
    • За сборную России игрок провел 3 матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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