«Заряжаемся победным настроением перед игрой с «Рубином». «Спартак» поздравил Макеева с днем рождения

Экс-защитнику сборной России Евгению Макееву исполнилось 32 года. Его не забыл поздравить «Спартак».
«Поздравляем экс-защитника «Спартака», проведшего за клуб более 200 матчей, с днeм рождения и желаем всего наилучшего.
А также заряжаемся победным настроением перед матчем «Рубин» – «Спартак» вместе с победным голом Евгения в ворота «Москвы» из 2009-го», – написали москвичи.
- Макеев сейчас играет в ФНЛ за столичный «Велес».
- Макеев выступал за «Спартак» с 2007 по 2017 год.
- За сборную России игрок провел 3 матча.
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Источник: твиттер «Спартака»