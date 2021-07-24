«Заряжаемся победным настроением перед игрой с «Рубином». «Спартак» поздравил Макеева с днем рождения

Как - то плохо вы заряжаетесь. Рубин уже выигрывает.
Экс-защитнику сборной России Евгению Макееву исполнилось 32 года. Его не забыл поздравить «Спартак».
«Поздравляем экс-защитника «Спартака», проведшего за клуб более 200 матчей, с днeм рождения и желаем всего наилучшего.
А также заряжаемся победным настроением перед матчем «Рубин» – «Спартак» вместе с победным голом Евгения в ворота «Москвы» из 2009-го», – написали москвичи.
- Макеев сейчас играет в ФНЛ за столичный «Велес».
- Макеев выступал за «Спартак» с 2007 по 2017 год.
- За сборную России игрок провел 3 матча.
Евгению Макееву – 32!Поздравляем экс-защитника «Спартака», проведшего за клуб более 200 матчей, с днeм рождения и желаем всего наилучшегоА также заряжаемся победным настроением перед #РубинСпартак вместе с победным голом Евгения в ворота «Москвы» из 2009-го pic.twitter.com/GtkSGnTPH9— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 24, 2021