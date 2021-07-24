«ПСЖ» уверен в трансфере Погба за 50 миллионов. Фанаты клуба против перехода

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба можете перейти в «ПСЖ».

По информации The Telegraph, «ПСЖ» хочет подписать игрока и уверен, что трансфер обойдется клубу в 50 миллионов евро.

«МЮ» ждет предложения от французов после отказа Погба продлевать контракт с клубом. Англичане готовы продать 28-летнего футболиста этим летом, чтобы не отпустить его бесплатно через год.

Агент игрока Мино Райола уже обсуждает с руководством «ПСЖ» условия личного контракта.

Впрочем, фанаты французского клуба не хотят видеть Погба в команде. Сегодня утром они разместили баннер перед базой «ПСЖ», на котором написано: «Погба, слушай маму. Она не хочет, чтобы ты был здесь. Мы тоже».