«ПСЖ» уверен в трансфере Погба за 50 миллионов. Фанаты клуба против перехода

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба можете перейти в «ПСЖ».
По информации The Telegraph, «ПСЖ» хочет подписать игрока и уверен, что трансфер обойдется клубу в 50 миллионов евро.
«МЮ» ждет предложения от французов после отказа Погба продлевать контракт с клубом. Англичане готовы продать 28-летнего футболиста этим летом, чтобы не отпустить его бесплатно через год.
Агент игрока Мино Райола уже обсуждает с руководством «ПСЖ» условия личного контракта.
Впрочем, фанаты французского клуба не хотят видеть Погба в команде. Сегодня утром они разместили баннер перед базой «ПСЖ», на котором написано: «Погба, слушай маму. Она не хочет, чтобы ты был здесь. Мы тоже».
- Действующее соглашение Погба с «МЮ» истекает в 2022 году.
- В прошлом сезоне АПЛ он провел 26 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
- Погба – действующий чемпион мира.
Источник: The Telegraph