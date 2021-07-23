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    «ПСЖ» уверен в трансфере Погба за 50 миллионов. Фанаты клуба против перехода

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба можете перейти в «ПСЖ».

    По информации The Telegraph, «ПСЖ» хочет подписать игрока и уверен, что трансфер обойдется клубу в 50 миллионов евро.

    «МЮ» ждет предложения от французов после отказа Погба продлевать контракт с клубом. Англичане готовы продать 28-летнего футболиста этим летом, чтобы не отпустить его бесплатно через год.

    Агент игрока Мино Райола уже обсуждает с руководством «ПСЖ» условия личного контракта.

    Впрочем, фанаты французского клуба не хотят видеть Погба в команде. Сегодня утром они разместили баннер перед базой «ПСЖ», на котором написано: «Погба, слушай маму. Она не хочет, чтобы ты был здесь. Мы тоже».

    • Действующее соглашение Погба с «МЮ» истекает в 2022 году.
    • В прошлом сезоне АПЛ он провел 26 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
    • Погба – действующий чемпион мира.

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    Источник: The Telegraph

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