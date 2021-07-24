Sky Sports: Погба отказался продлевать контракт с «МЮ». Он может уйти бесплатно следующим летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть английский клуб.

По информации Sky Sports, 28-летний француз отклонил предложение о новом контракте. Весьма вероятно, он не станет продлевать контракт с клубом.

Действующее соглашение Погба с «МЮ» истекает в 2022 году. Ожидается, что английский клуб либо продаст француза в это трансферное окно, либо отпустит его бесплатно следующим летом.