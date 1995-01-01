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    Sky Sports: Погба отказался продлевать контракт с «МЮ». Он может уйти бесплатно следующим летом

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть английский клуб.

    По информации Sky Sports, 28-летний француз отклонил предложение о новом контракте. Весьма вероятно, он не станет продлевать контракт с клубом.

    Действующее соглашение Погба с «МЮ» истекает в 2022 году. Ожидается, что английский клуб либо продаст француза в это трансферное окно, либо отпустит его бесплатно следующим летом.

    • В прошлом сезоне АПЛ Погба провел 26 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
    • Погба – действующий чемпион мира.
    • Сообщалось, что он хочет перейти в «ПСЖ».

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +31420

      zra78 2 часа назад

      Вообще переоценённый футболист

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      Рейтинг: +70

      Soccerdealer63 3 часа назад

      Следовало ожидать))) После того феерического футбола, который Погба показал на Евро, и менее "капризный" футболист распушил бы хвост!)))
      В принципе, всё логично: Полю уже 28... С такой игрой он вполне оправданно расчитывает на главный в своей жизни контракт, на котором может и должен "въехать" в свой 4-ый десяток!
      При наличиие такого количества дурного бабала в добом десятке клубов мира, полагаю, что его план вполне себе реализуется к вящему удовольствию всех сторон...А что мы? А нам бы... ЛИШЬ БЫ И ДАЛЬШЕ ИГРАЛ ТАК, КАК УМЕЕТ! А не "сел на жопу" после "джек-пота", как это сделали Бэйл, Санчес и иже с ними)))

      0
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      Рейтинг: +13665

      Garrincha58 3 часа назад

      хитрец теперь его за дорого не продашь

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      Рейтинг: +70

      Soccerdealer63 > Garrincha58 3 часа назад

      дурак бы был)+

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