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    Tuttomercatoweb: Погба намерен перейти в «ПСЖ»

    «ПСЖ» этим летом хочет купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Французы готовы заплатить 60 миллионов евро.

    Сам игрок настроен на переезд в Париж. Если его не продадут сейчас, то он намерен перейти в «ПСЖ» бесплатно в следующем году по истечении контракта с манчестерцами.

    • В прошлом сезоне АПЛ Погба провел 26 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
    • Погба – действующий чемпион мира.
    • Этим летом «ПСЖ» уже купил Ашрафа Хакими (60 миллионов евро) и Данилу Перейру (16 миллионов).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7150

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Бесконечная Санта-Барбара.

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