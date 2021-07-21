Tuttomercatoweb: Погба намерен перейти в «ПСЖ»

«ПСЖ» этим летом хочет купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Французы готовы заплатить 60 миллионов евро.
Сам игрок настроен на переезд в Париж. Если его не продадут сейчас, то он намерен перейти в «ПСЖ» бесплатно в следующем году по истечении контракта с манчестерцами.
- В прошлом сезоне АПЛ Погба провел 26 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
- Погба – действующий чемпион мира.
- Этим летом «ПСЖ» уже купил Ашрафа Хакими (60 миллионов евро) и Данилу Перейру (16 миллионов).
Источник: Tuttomercatoweb