Tuttomercatoweb: Погба намерен перейти в «ПСЖ»

«ПСЖ» этим летом хочет купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Французы готовы заплатить 60 миллионов евро.

Сам игрок настроен на переезд в Париж. Если его не продадут сейчас, то он намерен перейти в «ПСЖ» бесплатно в следующем году по истечении контракта с манчестерцами.