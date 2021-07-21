Карпин – о сборной России: «Хочу, чтобы в РФС ответили, выдвигал ли я хоть одно условие»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он готов возглавить сборную России при условии совмещения с работой в «Ростове».

– Вы готовы возглавить сборную только на условиях совмещения?

– Разговор не об этом. Прочитал о том, что выдвинул условие – и эта формулировка важнее сути. Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: «Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?» Если это не сложно, конечно.