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  • Карпин – о сборной России: «Хочу, чтобы в РФС ответили, выдвигал ли я хоть одно условие»

Карпин – о сборной России: «Хочу, чтобы в РФС ответили, выдвигал ли я хоть одно условие»

21 июля 2021, 14:13
14

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он готов возглавить сборную России при условии совмещения с работой в «Ростове».

– Вы готовы возглавить сборную только на условиях совмещения?

– Разговор не об этом. Прочитал о том, что выдвинул условие – и эта формулировка важнее сути. Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: «Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?» Если это не сложно, конечно.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий
Комментарии (14)
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vladimir-7
1626866428
Все эти "источники" информации к стенке или пакет на голову, 5 минут и будет тишина в прессе или только сущая правда.
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Snek
1626869643
Ну то есть предложение было и Карпин ответил либо отказом/либо согласием.
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rash1959
1626870846
В этом весь Карпин "Ну и..." "А толку.." и т.п.
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Алехсбургер.
1626870865
С тремя гражданствами любого в ж..у-бы послал.
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NewLife
1626871844
Слишком нервный и комплексующий, чтобы быть тренером сборной.
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Guinnesss
1626875575
Карпин хороший коуч!
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Вомбат
1626885941
Господин Карпин, зачем это? И так было понятно, что про условие -- очередной фейк. Другое дело, что сборной вы не подходите. Тренеры, да и игроки сборной страны эту самую страну, Родину, любить должны. А для вас это пустой звук.
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GoLenaStop
1626899677
Тренером сборной команды России должен стать Россиян Владимир Владимирович. Хи...
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