Карпин – о сборной России: «Хочу, чтобы в РФС ответили, выдвигал ли я хоть одно условие»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он готов возглавить сборную России при условии совмещения с работой в «Ростове».
– Вы готовы возглавить сборную только на условиях совмещения?
– Разговор не об этом. Прочитал о том, что выдвинул условие – и эта формулировка важнее сути. Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: «Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?» Если это не сложно, конечно.
- Ранее стало известно, что в шорт-лист РФС входят три тренера – Стефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев.
- Тренер молодежной сборной Германии – фаворит, Бердыев – резервный вариант.
- Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года.
Источник: «РБ-Спорт»