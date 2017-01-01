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    Карпин – о сборной России: «Хочу, чтобы в РФС ответили, выдвигал ли я хоть одно условие»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он готов возглавить сборную России при условии совмещения с работой в «Ростове».

    – Вы готовы возглавить сборную только на условиях совмещения?

    – Разговор не об этом. Прочитал о том, что выдвинул условие – и эта формулировка важнее сути. Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: «Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?» Если это не сложно, конечно.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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