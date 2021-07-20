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    Карпин возглавит сборную России при условии совмещения с работой в «Ростове». РФС против

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может стать главным тренером сборной России.

    По информации «Чемпионата», 52-летний тренер готов возглавить национальную команду при условии совмещения с работой в «Ростове». Однако, этот вариант не устраивает РФС.

    Савин: «Карпин насчет работы в сборной сказал: «Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше буду в «Ростове»

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.07.2021 21:59
    Комментарии17
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      Рейтинг: +111

      Shinra 45 минут назад

      Ставьте немца и всё будет хорошо, опыт в молодёжке - тоже хорошо, кривоногих стариков выгонит, позовёт свежак.

      0
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      Рейтинг: +553

      inzek 1 час назад

      оставьте Валеру в покое. ему в Ростове хорошо. в сборной любой тренер о6осрется

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      Рейтинг: +17

      Wwis > inzek 45 минут назад

      Забавляют ваши высказывания,
      В покое оставить это что? Занимается саоим делом , есть опыт ? Есть наверное, в лучшие 5 войдет ? Войдет. Так в чем проблема нельзя побеспокоить чтоли.
      Хорошо в Ростове или плохо , в москве явно не хуже.
      Обосраться не может по определению.

      0
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      Рейтинг: +357

      aldo conte 1 час назад

      Всё делается по-русски, т.е. на авось. До важнейшего матча с Хорватией осталось чуть больше месяца - на эмоциях увольняют Черчесова. Можно подумать, что мы и раньше не знали, что представляет из себя наша сборная - типичный середняк, но всем хотелось повторения "испанского чуда 2018 г." Теперь лихорадочно ищем тренера, а всё кончится тем, что в Катар мы не попадём. Если Карпин пойдет в сборную, он потеряет место в "Ростове", а после отбора на ЧМ 2024 и место в сборной. Ему это надо?

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      Рейтинг: +3923

      TOMSON 4 часа назад

      Несколько раз проходили это и пришли к выводу, что совмещение это неправильно. Если по началу на энтузиазме ещё ничего, то потом начинаются проблемы, как в команде так и в сборной. Последний опыт с Слуцким это только подтвердил.

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      Рейтинг: +24511

      пьяныйхоровод 4 часа назад

      - И писарчуком .
      - По совместительству . (с)

      0
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      Рейтинг: +777

      Чехов на Садовой 4 часа назад

      Берите его, берите в сборную целиком! Без совмещения но с компенсацией за разрыв контракта. Выдохся он у нас на югах, видать от жары. А Ростов точно не пропадёт, имеется пара неплохих вариантов, с хорошими перспективами роста.

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      Рейтинг: +17

      Wwis > Чехов на Садовой 1 час назад

      Ты из Ростова , можно спросить ?

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      Рейтинг: +1880

      Semushkin Roman Valerievi 4 часа назад

      Ни одна нормальная сборная не практикует совмещение тренера сборной и команды. Тренер должен с холодной головой подходить к матчам сборной и наблюдать за всеми игроками рфпл, а как это возможно, если полностью будет в Ростове

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      Рейтинг: +219

      Forvard47 > Semushkin Roman Valerievi 4 часа назад

      так он же будет играть против игроков рпл

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      Рейтинг: +28445

      oyabun 4 часа назад

      Ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Понятно зачем это нужно Георгиевичу - за работу в сборной очень хорошо платят, хочется подзаработать. А сборная от этого ничего не поимеет.

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      Рейтинг: +9021

      NewLife 5 часов назад

      Карпин - один из наихудших вариантов тренера сборной.

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      Рейтинг: +219

      Forvard47 > NewLife 4 часа назад

      идиот? Карпин один из лучших вариантов, если не считать КББ

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      Рейтинг: +15879

      derrik2000 > Forvard47 4 часа назад

      Не дай Бог кого-то этих "лучших вариантов" назначат.

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      Рейтинг: +3923

      TOMSON > NewLife 4 часа назад

      При условие отсутствие денег это практически единственный вариант кто будет строить атакующую модель игры. Все остальное плюс минус Черчесов в особенности Бердыев.

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      Рейтинг: +2766

      minaev23 5 часов назад

      А дзюбу куда денут они с ним на ножах.

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