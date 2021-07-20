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  • Карпин возглавит сборную России при условии совмещения с работой в «Ростове». РФС против

Карпин возглавит сборную России при условии совмещения с работой в «Ростове». РФС против

20 июля 2021, 21:59
18

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может стать главным тренером сборной России.

По информации «Чемпионата», 52-летний тренер готов возглавить национальную команду при условии совмещения с работой в «Ростове». Однако, этот вариант не устраивает РФС.

Савин: «Карпин насчет работы в сборной сказал: «Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше буду в «Ростове»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (18)
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portero
1626808888
На два фронта Карпина не хватит, а РПЛ ему похоже денег зажимает... или Валера к Ростову прикипел и уже не желает менять место проживания.
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deinego77@yandex.ru
1626810526
А дзюбу куда денут они с ним на ножах.
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NewLife
1626811137
Карпин - один из наихудших вариантов тренера сборной.
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oyabun
1626811737
Ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Понятно зачем это нужно Георгиевичу - за работу в сборной очень хорошо платят, хочется подзаработать. А сборная от этого ничего не поимеет.
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Чехов на Садовой
1626813061
Берите его, берите в сборную целиком! Без совмещения но с компенсацией за разрыв контракта. Выдохся он у нас на югах, видать от жары. А Ростов точно не пропадёт, имеется пара неплохих вариантов, с хорошими перспективами роста.
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inzek
1626822693
оставьте Валеру в покое. ему в Ростове хорошо. в сборной любой тренер о6осрется
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Shinra
1626826707
Ставьте немца и всё будет хорошо, опыт в молодёжке - тоже хорошо, кривоногих стариков выгонит, позовёт свежак.
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KalterJax
1626842230
Я Сёмина рассмотрел бы как кандидатуру! В отличии от того же Бердыева, Палыч не так долго без работы! Опыт работы в Сборной у него есть, знает наши проблемы изнутри! Почему бы и нет! Я думаю и он бы согласился бы просто подписать контракт на отбор к ЧМ! терять ему нечего в отличии от того же Карпина, а вот доказывать есть что! Так как его несправедливо попёрли из Локомотива
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paracetamol
1626849203
2 зарплаты Валера хотел получать!
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zigbert
1626880838
Для полноценной работы в сборной нужен освобожденный тренер.
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