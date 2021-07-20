Карпин возглавит сборную России при условии совмещения с работой в «Ростове». РФС против

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может стать главным тренером сборной России.
По информации «Чемпионата», 52-летний тренер готов возглавить национальную команду при условии совмещения с работой в «Ростове». Однако, этот вариант не устраивает РФС.
- Ранее стало известно, что в шорт-лист РФС входят три тренера – Стефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев.
- Тренер молодежной сборной Германии – фаворит, Бердыев – резервный вариант.
- Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года.
Савин: «Карпин насчет работы в сборной сказал: «Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше буду в «Ростове»
Источник: «Чемпионат»