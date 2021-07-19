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    Березуцкий: «ЦСКА отпустил Фукса на Олимпиаду только из-за пункта в контракте»

    ЦСКА не хотел отпускать защитника Бруно Фукса на Олимпиаду. Об этом рассказал главный тренер Алексей Березуцкий.

    «У Фукса в контракте был пункт, по которому он должен был сыграть на Олимпиаде. Он очень хотел сыграть за сборную Бразилии – это очень почетно.

    Я обрисовал Фуксу все возможные варианты развития событий, но он все равно поехал. И его можно понять, хотя, соглашусь, это выглядит немного странным.

    Пункт в контракте – единственная причина, по которой мы его отпустили», – сказал тренер.

    • Сборная Бразилии на Олимпиаде сыграет в группе с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.
    • Фукс за весь прошлый сезон принял участие в 1 матче.
    • Из-за травмы бедра он не появлялся на поле с августа 2020 года.

    Защитник ЦСКА Фукс – в заявке сборной Бразилии на Олимпиаду. Он провел один матч за сезон

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:26
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1559

      Радио1000шумеров 5 часов назад

      Получит травму - лечение и зарплата за счет сборной Бразилии.

      0
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      Рейтинг: +428

      111ax 5 часов назад

      было бы очень неуважительно для игрока не отпустить его на олимпиаду, он там для вас ценник свой только увеличит, а не игрой в чемпионате РФ

      2
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      Рейтинг: +19262

      vladimir-7 > 111ax 3 часа назад

      Сидя на лавке, ценник не поднимешь.

      1
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      Рейтинг: +11704

      paracetamol 7 часов назад

      Зенит Малколма отпустил.

      0
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      Рейтинг: +20986

      bset > paracetamol 4 часа назад

      Малком за Зенит явно больше одного матча провел. Если бы Фукс отыграл сезон, его бы тоже отпустили без проблем. А так скрипя сердцем и только через пункт в контракте.

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      Рейтинг: +19262

      vladimir-7 > bset 3 часа назад

      Фукс год не играл за ЦСКА, на Олимпиаде может получить травму, еще год просидит на больничном и напомнит нам А. Кокорина в Фиорентине.

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      Рейтинг: +20986

      bset > vladimir-7 2 часа назад

      Так и я об этом. Очевидно, что для него самого было бы остаться в расположении клуба - и целее был бы, и болельщиков не злил бы. Но контракт есть контракт. Посмотрим, что из этого выйдет. Понятно, если из-за олимпиады он пропустит осень, его окончательно затравят.

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