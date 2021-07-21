Березуцкий: «ЦСКА отпустил Фукса на Олимпиаду только из-за пункта в контракте»

ЦСКА не хотел отпускать защитника Бруно Фукса на Олимпиаду. Об этом рассказал главный тренер Алексей Березуцкий.

«У Фукса в контракте был пункт, по которому он должен был сыграть на Олимпиаде. Он очень хотел сыграть за сборную Бразилии – это очень почетно.

Я обрисовал Фуксу все возможные варианты развития событий, но он все равно поехал. И его можно понять, хотя, соглашусь, это выглядит немного странным.

Пункт в контракте – единственная причина, по которой мы его отпустили», – сказал тренер.

Сборная Бразилии на Олимпиаде сыграет в группе с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.

Фукс за весь прошлый сезон принял участие в 1 матче.

Из-за травмы бедра он не появлялся на поле с августа 2020 года.

Защитник ЦСКА Фукс – в заявке сборной Бразилии на Олимпиаду. Он провел один матч за сезон