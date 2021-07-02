Защитник ЦСКА Фукс – в заявке сборной Бразилии на Олимпиаду. Он провел один матч за сезон

может сломаться..
Бразильская футбольная конфедерация представила заявку олимпийской сборной.
В состав включен один представитель РПЛ – центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс.
- Сборная Бразилии на Олимпиаде сыграет в группе с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.
- Фукс за весь прошлый сезон принял участие в одном матче.
- Из-за травмы бедра он не появлялся на поле с августа 2020 года.
André Jardine define substitutos, chama mais quatro atletas e fecha lista final dos Jogos Olímpicos. Veja como ficou! #Jogosolímpicos #EmBuscadoOuro pic.twitter.com/dfxMpfCpij— CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 2, 2021