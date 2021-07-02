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    Защитник ЦСКА Фукс – в заявке сборной Бразилии на Олимпиаду. Он провел один матч за сезон

    Бразильская футбольная конфедерация представила заявку олимпийской сборной.

    В состав включен один представитель РПЛ – центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс.

    • Сборная Бразилии на Олимпиаде сыграет в группе с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.
    • Фукс за весь прошлый сезон принял участие в одном матче.
    • Из-за травмы бедра он не появлялся на поле с августа 2020 года.

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    Источник: Твиттер Бразильской футбольной конфедерации

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