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    «Краснодар» интересуется полузащитником «Лиона» Мендесом

    «Краснодар» хочет усилить состав хавбеком «Лиона» Тиаго Мендесом, утверждает O Dia.

    По информации источника, клубы уже связывались, чтобы обсудить возможный трансфер 29-летнего футболиста.

    Однако сам бразилец предпочитает вернуться на родину, где на него претендует «Фламенго». Его готовы продать за 10 миллионов евро плюс бонусы.

    • В прошлом сезоне Мендес сделал 2 ассиста в 35 матчах.
    • Его контракт с «Лионом» рассчитан еще на два года.
    • Рыночная стоимость хавбека – 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: O Dia

    Популярная бразильская газета. Аудитория в твиттере - более 828 тысяч человек.

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    20.07.2021 16:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2854

      Кузьмич на трибуне 7 часов назад

      А куда ещё в полузащиту иностранцев? Классон, Ольсон, Вильена , Кабелла. Куда ещё ? Ладно бы толкового напа или кого то типа Гранквиста?

      0
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      Рейтинг: +92

      Sancho010365 8 часов назад

      Смотрите как умные люди делают. ФК «Шахтер» и ФК «Интернасьонал» достигли соглашения о трансфере Винисиуса Тобиаса. Бразильский защитник продолжит карьеру в «Шахтере»: он сможет присоединиться к команде в феврале 2022 года по достижении 18-летия. Украинский клуб заплатит 4,5 млн евро сразу и еще 1,5 миллиона в феврале 2022 года.

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      Рейтинг: +11695

      paracetamol 8 часов назад

      Где твои хваленые воспитанники, Галицкий?

      1
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      Рейтинг: +500

      99-й 10 часов назад

      Кто-нибудь найдите уже Краснодару нормальных скаутов!

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