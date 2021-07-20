«Краснодар» интересуется полузащитником «Лиона» Мендесом

«Краснодар» хочет усилить состав хавбеком «Лиона» Тиаго Мендесом, утверждает O Dia.
По информации источника, клубы уже связывались, чтобы обсудить возможный трансфер 29-летнего футболиста.
Однако сам бразилец предпочитает вернуться на родину, где на него претендует «Фламенго». Его готовы продать за 10 миллионов евро плюс бонусы.
- В прошлом сезоне Мендес сделал 2 ассиста в 35 матчах.
- Его контракт с «Лионом» рассчитан еще на два года.
- Рыночная стоимость хавбека – 15 миллионов евро.
Источник: O Dia
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