«Краснодар» интересуется полузащитником «Лиона» Мендесом

«Краснодар» хочет усилить состав хавбеком «Лиона» Тиаго Мендесом, утверждает O Dia.

По информации источника, клубы уже связывались, чтобы обсудить возможный трансфер 29-летнего футболиста.

Однако сам бразилец предпочитает вернуться на родину, где на него претендует «Фламенго». Его готовы продать за 10 миллионов евро плюс бонусы.