Мухин: «У Березуцкого не так много различий с Николичем. Они чем-то похожи»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин сравнил главного тренера армейцев Алексея Березуцкого с наставником «Локомотива» Марко Николичем и рассказал о своем повреждении.

«Небольшое повреждение, ничего серьезного, просто голеностоп. Думаю, к «Уфе» буду готов. Игра неплохая, Ильзат хорошо разодрался в моментах. Мысли перед стартом позитивные, да и победа – это всегда хорошо. «Нижний Новгород» – новая команда, только осваивается в РПЛ.

На игру с «Уфой», конечно, рассчитываю попасть в состав, надеюсь на лучшее. Березуцкий – отличный тренер. Будем работать, потихоньку уже налаживаем контакт. Не так много различий у него с Николичем. Они чем-то похожи», – сказал Мухин.

Хавбек перешел в ЦСКА этим летом.

С новым клубом он заключил контракт до 2026 года.

Сезон для московской команды стартует 25 июля матчем с «Уфой».

Мухин – о любимых футболистах: «Погба и Канте»