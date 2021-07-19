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    Мухин: «У Березуцкого не так много различий с Николичем. Они чем-то похожи»

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин сравнил главного тренера армейцев Алексея Березуцкого с наставником «Локомотива» Марко Николичем и рассказал о своем повреждении.

    «Небольшое повреждение, ничего серьезного, просто голеностоп. Думаю, к «Уфе» буду готов. Игра неплохая, Ильзат хорошо разодрался в моментах. Мысли перед стартом позитивные, да и победа – это всегда хорошо. «Нижний Новгород» – новая команда, только осваивается в РПЛ.

    На игру с «Уфой», конечно, рассчитываю попасть в состав, надеюсь на лучшее. Березуцкий – отличный тренер. Будем работать, потихоньку уже налаживаем контакт. Не так много различий у него с Николичем. Они чем-то похожи», – сказал Мухин.

    • Хавбек перешел в ЦСКА этим летом.
    • С новым клубом он заключил контракт до 2026 года.
    • Сезон для московской команды стартует 25 июля матчем с «Уфой».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7086

      Cleaner 2 часа назад

      Футбольная звезда Мухин опять раздает интервью...(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13641

      Garrincha58 2 часа назад

      Николич брат близнецов????

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