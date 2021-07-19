Мухин – о любимых футболистах: «Погба и Канте»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, какие игроки ему импонируют.

«Любимый футболист? Поль Погба, потому что он играет в моeм любимом клубе – «Манчестер Юнайтед». Мне нравится, как он думает на поле, делает передачи, выполняет отборы.

Канте также делает очень большой объем, совершает много отборов», – сказал Мухин.