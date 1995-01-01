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    «Барселона» пытается трудоустроить Лангле в АПЛ

    «Барселона» не рассчитывает на центрального защитника Клемана Лангле. Каталонцы ищут арендатора француза в АПЛ. Клуб рассчитывает, что взявшая игрока в аренду команда возьмет обязательство выкупа и будет полностью платить футболисту зарплату.

    К продаже Лангле «Барселону» подтолкнул приход из «Манчестер Сити» Эрика Гарсии. При этом сам Лангле ранее говорил, что будет выступать за каталонцев и в новом сезоне.

    • Лангле играет на «Камп Ноу» с 2018 года.
    • Он участвовал в минувшем Евро-2020.
    • Сезон АПЛ стартует 13 августа.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +87493

      zigbert 48 минут назад

      Переоцененный защитник. Барселоне с ним лучше расстаться.

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