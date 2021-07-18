«Барселона» пытается трудоустроить Лангле в АПЛ

«Барселона» не рассчитывает на центрального защитника Клемана Лангле. Каталонцы ищут арендатора француза в АПЛ. Клуб рассчитывает, что взявшая игрока в аренду команда возьмет обязательство выкупа и будет полностью платить футболисту зарплату.
К продаже Лангле «Барселону» подтолкнул приход из «Манчестер Сити» Эрика Гарсии. При этом сам Лангле ранее говорил, что будет выступать за каталонцев и в новом сезоне.
- Лангле играет на «Камп Ноу» с 2018 года.
- Он участвовал в минувшем Евро-2020.
- Сезон АПЛ стартует 13 августа.
Источник: Sport.es