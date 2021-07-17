Хименес из «Вулверхэмптона» вышел на поле впервые после перелома черепа. Он лечился 230 дней

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес восстановился после перелома черепа. Мексиканец вышел в стартовом составе на товарищеский матч против английского «Крю Александры».
Хименес отыграл 34 минуты и был заменен на Патрика Кутроне. «Вулверхэмптон» уступил с минимальным счетом.
- Хименес получил перелом черепа в ноябре в столкновении с защитником «Арсенала» Давидом Луисом.
- Хименес потерял сознание, его реанимировали на поле.
- Мексиканец восстанавливался 230 дней.
Источник: твиттер «Вулверхэмптона»