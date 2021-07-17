Хименес из «Вулверхэмптона» вышел на поле впервые после перелома черепа. Он лечился 230 дней

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес восстановился после перелома черепа. Мексиканец вышел в стартовом составе на товарищеский матч против английского «Крю Александры».

Хименес отыграл 34 минуты и был заменен на Патрика Кутроне. «Вулверхэмптон» уступил с минимальным счетом.