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    Ларссон: «Наверное, теперь я буду играть в «Спартаке» чистого десятого номера»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон ответил на вопросы о работе с новым главным тренером команды Руем Виторией.

    – Как изменился тренировочный процесс с новым наставником?

    – Пока с командой провел всего три тренировки, но уже понятно, что это совсем другой процесс, совсем другие идеи, другая схема.

    У меня пока не было личной возможности глобально обсудить с тренером какие-то тактические моменты. Но, думаю, скоро это произойдет.

    – Как известно, первое впечатление всегда самое верное. Что скажете о Руе Витории?

    – Компетентный специалист, уверенный в себе, с хорошими лидерскими качествами. Когда человек настолько уверен в своих силах, эта уверенность непременно передается команде.

    – «Спартак», судя по увиденному, начал больше работать с мячом. Подходит ли вам такой тип тренировок и как изменятся ваши игровые функции?

    – Я полагаю, что изменения будут, но небольшие. Наверное, я чуть больше «опущусь» и буду играть чистого десятого номера в отличие от прошлого года, когда играли два нападающих.

    – Ваша личная цель на сезон, которая позволит вам сказать, что сезон прошел успешно?

    – Всем понятно, что «Спартак» хочет стать чемпионом. Это и есть моя личная цель.

    • Витория сменил на посту главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
    • В прошлом сезоне Ларссон провел 30 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.

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    Источник: «Советский спорт»

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    17.07.2021 11:30
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2755

      Дедуктор 23 часа назад

      Терзают меня смутные сомнения. Что Дима Попов реально крутейшего тренера в Спартак привел. Работает Руй "всего-ничего" еще. Но Спартак, в натуре, превращается в Бенфику. Меня такой тренд очень даже устраивает. Если Спартак вырастет в команду, способную подобно Бенфике систематически громить соперников с неприличными счетами. Ветеранская братия Спартака, опять же, чутка получше себя чувствовать начнет. Атакующая игра = Спартак. Так должно быть.
      Кстати, думаю, что и Руй приятно удивлён. Вряд ли, он ожидал, что у Спартака окажется настолько мощным подбор квалифицированных игроков. Которые, что особенно приятно, горят желанием биться за место в основном составе.

      0
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      Рейтинг: +28407

      oyabun > Дедуктор 22 часа назад

      Спартаковская игра сейчас всех радует. Но давай не поддаваться эйфории. Это всего лишь предсезонка и всего лишь товарищеские игры. И они ровным счетом ничего значат. Вот когда Спартак с таким же счетом начнет громить соперников в Чемпионате - тогда и отметим! ))

      0
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      Рейтинг: +6686

      playsh 17 июля, 12:56

      Джордан через Спартак должен попасть на ЧМ-22,так что на поле будет одним из лучших,иначе быть не может.Удачи всем Спартачам вместе с Ларссоном.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +9695

      Литейный4 17 июля, 12:56

      Ларссон сбитый лётчик. Так что по рую. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6686

      playsh > Литейный4 17 июля, 13:07

      ...тяв-тяв...

      4
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      Рейтинг: +3659

      mopecekca > Литейный4 17 июля, 14:03

      ананиста не сбили ещё?

      4
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      ...
      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > mopecekca 17 июля, 14:07

      Они - онанисты - народ мускулистый ... )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +15858

      derrik2000 > Литейный4 17 июля, 14:38

      Обоснуй.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24020

      Боцман59rus > Литейный4 17 июля, 14:53

      - вот почему так с тобой, долбишься под хвост, а травмируется голова?

      3
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      ...
      Рейтинг: +161

      FС Spаrtак > Литейный4 17 июля, 14:57

      лай дальше ничтожество

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20433

      slavutiq70 17 июля, 12:09

      Удачного сезона тебе и нам Джордан ,,,,,,

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +28407

      oyabun 17 июля, 11:49

      А на месте десятки уже играют Бакаев и Игнатов.. ))

      3
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      ...
      Рейтинг: +6686

      playsh > oyabun 17 июля, 12:57

      Витория разберётся,тактических схем море...

      3
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      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 > oyabun 17 июля, 14:27

      Будут 10, корпус 1, 10, корпус 2, 10, корпус 3 и т.д.

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