Ларссон: «Наверное, теперь я буду играть в «Спартаке» чистого десятого номера»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон ответил на вопросы о работе с новым главным тренером команды Руем Виторией.

– Как изменился тренировочный процесс с новым наставником?

– Пока с командой провел всего три тренировки, но уже понятно, что это совсем другой процесс, совсем другие идеи, другая схема.

У меня пока не было личной возможности глобально обсудить с тренером какие-то тактические моменты. Но, думаю, скоро это произойдет.

– Как известно, первое впечатление всегда самое верное. Что скажете о Руе Витории?

– Компетентный специалист, уверенный в себе, с хорошими лидерскими качествами. Когда человек настолько уверен в своих силах, эта уверенность непременно передается команде.

– «Спартак», судя по увиденному, начал больше работать с мячом. Подходит ли вам такой тип тренировок и как изменятся ваши игровые функции?

– Я полагаю, что изменения будут, но небольшие. Наверное, я чуть больше «опущусь» и буду играть чистого десятого номера в отличие от прошлого года, когда играли два нападающих.

– Ваша личная цель на сезон, которая позволит вам сказать, что сезон прошел успешно?

– Всем понятно, что «Спартак» хочет стать чемпионом. Это и есть моя личная цель.