Ларссон: «Наверное, теперь я буду играть в «Спартаке» чистого десятого номера»

Терзают меня смутные сомнения. Что Дима Попов реально крутейшего тренера в Спартак привел. Работает Руй "всего-ничего" еще. Но Спартак, в натуре, превращается в Бенфику. Меня такой тренд очень даже устраивает. Если Спартак вырастет в команду, способную подобно Бенфике систематически громить соперников с неприличными счетами. Ветеранская братия Спартака, опять же, чутка получше себя чувствовать начнет. Атакующая игра = Спартак. Так должно быть.
Кстати, думаю, что и Руй приятно удивлён. Вряд ли, он ожидал, что у Спартака окажется настолько мощным подбор квалифицированных игроков. Которые, что особенно приятно, горят желанием биться за место в основном составе.
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон ответил на вопросы о работе с новым главным тренером команды Руем Виторией.
– Как изменился тренировочный процесс с новым наставником?
– Пока с командой провел всего три тренировки, но уже понятно, что это совсем другой процесс, совсем другие идеи, другая схема.
У меня пока не было личной возможности глобально обсудить с тренером какие-то тактические моменты. Но, думаю, скоро это произойдет.
– Как известно, первое впечатление всегда самое верное. Что скажете о Руе Витории?
– Компетентный специалист, уверенный в себе, с хорошими лидерскими качествами. Когда человек настолько уверен в своих силах, эта уверенность непременно передается команде.
– «Спартак», судя по увиденному, начал больше работать с мячом. Подходит ли вам такой тип тренировок и как изменятся ваши игровые функции?
– Я полагаю, что изменения будут, но небольшие. Наверное, я чуть больше «опущусь» и буду играть чистого десятого номера в отличие от прошлого года, когда играли два нападающих.
– Ваша личная цель на сезон, которая позволит вам сказать, что сезон прошел успешно?
– Всем понятно, что «Спартак» хочет стать чемпионом. Это и есть моя личная цель.
- Витория сменил на посту главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
- В прошлом сезоне Ларссон провел 30 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.