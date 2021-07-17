Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ларссон: «Наверное, теперь я буду играть в «Спартаке» чистого десятого номера»

Ларссон: «Наверное, теперь я буду играть в «Спартаке» чистого десятого номера»

17 июля 2021, 11:30
12

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон ответил на вопросы о работе с новым главным тренером команды Руем Виторией.

– Как изменился тренировочный процесс с новым наставником?

– Пока с командой провел всего три тренировки, но уже понятно, что это совсем другой процесс, совсем другие идеи, другая схема.

У меня пока не было личной возможности глобально обсудить с тренером какие-то тактические моменты. Но, думаю, скоро это произойдет.

– Как известно, первое впечатление всегда самое верное. Что скажете о Руе Витории?

– Компетентный специалист, уверенный в себе, с хорошими лидерскими качествами. Когда человек настолько уверен в своих силах, эта уверенность непременно передается команде.

– «Спартак», судя по увиденному, начал больше работать с мячом. Подходит ли вам такой тип тренировок и как изменятся ваши игровые функции?

– Я полагаю, что изменения будут, но небольшие. Наверное, я чуть больше «опущусь» и буду играть чистого десятого номера в отличие от прошлого года, когда играли два нападающих.

– Ваша личная цель на сезон, которая позволит вам сказать, что сезон прошел успешно?

– Всем понятно, что «Спартак» хочет стать чемпионом. Это и есть моя личная цель.

  • Витория сменил на посту главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
  • В прошлом сезоне Ларссон провел 30 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1626511790
А на месте десятки уже играют Бакаев и Игнатов.. ))
Ответить
slavа0508
1626512982
Удачного сезона тебе и нам Джордан ,,,,,,
Ответить
Plyash
1626515777
Джордан через Спартак должен попасть на ЧМ-22,так что на поле будет одним из лучших,иначе быть не может.Удачи всем Спартачам вместе с Ларссоном.
Ответить
Дедуктор
1626530468
Терзают меня смутные сомнения. Что Дима Попов реально крутейшего тренера в Спартак привел. Работает Руй "всего-ничего" еще. Но Спартак, в натуре, превращается в Бенфику. Меня такой тренд очень даже устраивает. Если Спартак вырастет в команду, способную подобно Бенфике систематически громить соперников с неприличными счетами. Ветеранская братия Спартака, опять же, чутка получше себя чувствовать начнет. Атакующая игра = Спартак. Так должно быть. Кстати, думаю, что и Руй приятно удивлён. Вряд ли, он ожидал, что у Спартака окажется настолько мощным подбор квалифицированных игроков. Которые, что особенно приятно, горят желанием биться за место в основном составе.
Ответить
Главные новости
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
2
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
18
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
26
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
35
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
Все новости
Все новости
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
1
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
5
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
26
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
35
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
13
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
49
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
8
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+