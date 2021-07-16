Sport.es: Коутиньо больше не получит шансов в «Барселоне». Ему придется уйти

Полузащитник Филиппе Коутиньо покинет «Барселону».

По информации Sport.es, каталонский клуб решил продать 29-летнего бразильца. Он больше не получит шансов в команде.

Руководство «Барселоны» решило расстаться с Коутиньо, потому что он показывал невзрачную игру и часто травмировался. Каталонский клуб также хочет разгрузить зарплатную ведомость. Отмечается, что «Барселоне» еще не поступали предложения по бразильцу.