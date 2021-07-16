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  • Sport.es: Коутиньо больше не получит шансов в «Барселоне». Ему придется уйти

Sport.es: Коутиньо больше не получит шансов в «Барселоне». Ему придется уйти

16 июля 2021, 12:59
11

Полузащитник Филиппе Коутиньо покинет «Барселону».

По информации Sport.es, каталонский клуб решил продать 29-летнего бразильца. Он больше не получит шансов в команде.

Руководство «Барселоны» решило расстаться с Коутиньо, потому что он показывал невзрачную игру и часто травмировался. Каталонский клуб также хочет разгрузить зарплатную ведомость. Отмечается, что «Барселоне» еще не поступали предложения по бразильцу.

  • Коутиньо не играл с конца декабря из-за операции на мениске.
  • «Барса» потратила на трансфер хавбека 135 миллионов евро.
  • Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до июня 2023 года.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Коутиньо Филиппе
Комментарии (11)
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Давид59
1626430154
Хорошо помню, как он в составе Баварии Барселону имел. Это был полуфинал ЛЧ.
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acor94
1626430628
За двадцатку приму в Зенит.
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Marat A.
1626431034
Зря он перешёл в Барсу
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Garrincha58
1626431710
сколько футболистов испортила Барса Коутиньо Гризманн Умтити Дембеле Пьянич придя в команду сдали на 50 проц своего потенциала
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Skull_Boy
1626431828
Да в Барселоне пол состава нереальный хлам
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Алехсбургер.
1626433951
На Олимпиаду отправьте..) Вернётся .как новенький.. Или не вернётся...Ну,это вы с Зенитом порешаете.
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сутулая собака и лисы
1626435077
Барселона - мессизависимая команда. и это искусственно созданная зависимость идущая вопреки логики. команда играет строго через Месси, любая попытка перестроить игру уткнётся в недовольство последнего (сколько же говна сплывало за всю карьеру, ух, но оставим это для сми). руководству проще поставить лояльного тренера, чем потерять рекламные контракты сделанные на имя аргентинца. что Бартомеу, что Лапорта, оба любителя лизать жопу Месси и фармить нефтебаксы на этом. так и выходит, что в нынешнем мессиболе многие талантливые игроки попросту теряются, ведь нужно интегрировать не в 4-3-3 сехму с высокой линией обороны и коротким пассом, а уметь играть с Месси и на Месси. если этого взаимопонимания нет, то игрок идёт в утиль, на этом всё. смысл этого? а его нет, только деньги и шоу. Бавария, Ливерпуль и Челси брали ЛЧ без Месси, та же Барселона своё золотое время построила больше на Хави и Иньесте, чем на маринателе золотых мячиков. любой тренер уровня Клопа, Флика, Тухеля даже за жирный контакт не возьмёт под руководство каталонцев. потому что им важна тактическая свобода, а не потакание комфорту гнома и его рекламным контактам. я люблю игру Месси, но ему нужно было уходить года три назад в МС либо к Неймару в ПСЖ. его присутствие вредит Барселоне (именно в долгосрочной перспективе, если они хотят бороться за ЛЧ).
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Plyash
1626443673
Всё верно,со всем соглашусь.Теперь уж и возраст,да и не в РПЛ играет...понятное дело.
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zigbert
1626445180
Давно бы пора. К невыразительной игре прибавились еще и травмы.
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Vladarg
1626456956
Ещё один бразильский самородок,бездарно растративший свою карьеру на не пойми что.а как поначалу казалось,что он и Барса созданы друг для друга..
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