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    Sport.es: Коутиньо больше не получит шансов в «Барселоне». Ему придется уйти

    Полузащитник Филиппе Коутиньо покинет «Барселону».

    По информации Sport.es, каталонский клуб решил продать 29-летнего бразильца. Он больше не получит шансов в команде.

    Руководство «Барселоны» решило расстаться с Коутиньо, потому что он показывал невзрачную игру и часто травмировался. Каталонский клуб также хочет разгрузить зарплатную ведомость. Отмечается, что «Барселоне» еще не поступали предложения по бразильцу.

    • Коутиньо не играл с конца декабря из-за операции на мениске.
    • «Барса» потратила на трансфер хавбека 135 миллионов евро.
    • Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до июня 2023 года.

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    Источник: Sport.es

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    16.07.2021 12:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1802

      Vladarg 16 июля, 20:35

      Ещё один бразильский самородок,бездарно растративший свою карьеру на не пойми что.а как поначалу казалось,что он и Барса созданы друг для друга..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +87493

      zigbert 16 июля, 17:19

      Давно бы пора. К невыразительной игре прибавились еще и травмы.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6686

      playsh 16 июля, 16:54

      Всё верно,со всем соглашусь.Теперь уж и возраст,да и не в РПЛ играет...понятное дело.

      2
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      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы 16 июля, 14:31

      Барселона - мессизависимая команда.
      и это искусственно созданная зависимость идущая вопреки логики.

      команда играет строго через Месси, любая попытка перестроить игру уткнётся в недовольство последнего (сколько же говна сплывало за всю карьеру, ух, но оставим это для сми).

      руководству проще поставить лояльного тренера, чем потерять рекламные контракты сделанные на имя аргентинца.
      что Бартомеу, что Лапорта, оба любителя лизать жопу Месси и фармить нефтебаксы на этом.

      так и выходит, что в нынешнем мессиболе многие талантливые игроки попросту теряются, ведь нужно интегрировать не в 4-3-3 сехму с высокой линией обороны и коротким пассом, а уметь играть с Месси и на Месси.
      если этого взаимопонимания нет, то игрок идёт в утиль, на этом всё.

      смысл этого?
      а его нет, только деньги и шоу.

      Бавария, Ливерпуль и Челси брали ЛЧ без Месси, та же Барселона своё золотое время построила больше на Хави и Иньесте, чем на маринателе золотых мячиков.

      любой тренер уровня Клопа, Флика, Тухеля даже за жирный контакт не возьмёт под руководство каталонцев.
      потому что им важна тактическая свобода, а не потакание комфорту гнома и его рекламным контактам.

      я люблю игру Месси, но ему нужно было уходить года три назад в МС либо к Неймару в ПСЖ.
      его присутствие вредит Барселоне (именно в долгосрочной перспективе, если они хотят бороться за ЛЧ).

      1
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      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. 16 июля, 14:12

      На Олимпиаду отправьте..)
      Вернётся .как новенький..
      Или не вернётся...Ну,это вы с Зенитом порешаете.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +423

      111ax 16 июля, 13:50

      в баварии он хорошо вписывался

      0
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      Рейтинг: +12562

      Skull_Boy 16 июля, 13:37

      Да в Барселоне пол состава нереальный хлам

      1
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      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 16 июля, 13:35

      сколько футболистов испортила Барса Коутиньо Гризманн Умтити Дембеле Пьянич придя в команду сдали на 50 проц своего потенциала

      2
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      Рейтинг: +125

      Marat A. 16 июля, 13:23

      Зря он перешёл в Барсу

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1781

      acor94 16 июля, 13:17

      За двадцатку приму в Зенит.

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