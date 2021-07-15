«Локомотив» показал форму на сезон-2021/22. Третий комплект – черный с красными полосами

«Локомотив» представил клубную форму на следующий сезон.

Домашний комплект выполнен в традиционных для «Локо» зелено-красных цветах. Выездная форма представлена в белом цвете с красными и зелеными вставками. Резервный комплект черного цвета украшен красными полосами.

Технический спонсор клуба – немецкая фирма adidas.