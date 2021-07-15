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    «Локомотив» показал форму на сезон-2021/22. Третий комплект – черный с красными полосами

    «Локомотив» представил клубную форму на следующий сезон.

    Домашний комплект выполнен в традиционных для «Локо» зелено-красных цветах. Выездная форма представлена в белом цвете с красными и зелеными вставками. Резервный комплект черного цвета украшен красными полосами.

    Технический спонсор клуба – немецкая фирма adidas.

    • «Локомотив» занял третье место в минувшем сезоне РПЛ и выиграл Кубок России.
    • 17 июля московский клуб сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    15.07.2021 14:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 июля 2021, 15:38

      Надо было черную форму делать домашней, а зеленой - третий вариант.

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 15 июля 2021, 15:12

      Чёрная огонь. Жаль официальный магазин нереальные ценники ставит

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero > Loko_Roma 15 июля 2021, 18:02

      Да уж ценник лупят как в Европе, только з/п забывают платить как там....

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