«Локомотив» показал форму на сезон-2021/22. Третий комплект – черный с красными полосами

«Локомотив» представил клубную форму на следующий сезон.
Домашний комплект выполнен в традиционных для «Локо» зелено-красных цветах. Выездная форма представлена в белом цвете с красными и зелеными вставками. Резервный комплект черного цвета украшен красными полосами.
Технический спонсор клуба – немецкая фирма adidas.
- «Локомотив» занял третье место в минувшем сезоне РПЛ и выиграл Кубок России.
- 17 июля московский клуб сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.
Источник: официальный сайт «Локомотива»