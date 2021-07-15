В ЦСКА опровергли отказ игроков вакцинироваться от коронавируса

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов отреагировал на появившиеся слухи, согласно которым футболисты команды в полном составе отказались вакцинироваться от коронавируса.
«Информация об отказе от вакцинации игроков ЦСКА – полная ерунда. Никакого коллективного решения не было.
У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий», – сказал Аксенов.
- ЦСКА финишировал на 6-м месте в прошлом чемпионате России.
- Новый сезон РПЛ для них начнется 25 июля матчем с «Уфой».
Источник: «Спорт-Экспресс»