В ЦСКА опровергли отказ игроков вакцинироваться от коронавируса

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов отреагировал на появившиеся слухи, согласно которым футболисты команды в полном составе отказались вакцинироваться от коронавируса.

«Информация об отказе от вакцинации игроков ЦСКА – полная ерунда. Никакого коллективного решения не было.

У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий», – сказал Аксенов.