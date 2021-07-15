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  • В ЦСКА опровергли отказ игроков вакцинироваться от коронавируса

В ЦСКА опровергли отказ игроков вакцинироваться от коронавируса

15 июля 2021, 12:58
4

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов отреагировал на появившиеся слухи, согласно которым футболисты команды в полном составе отказались вакцинироваться от коронавируса.

«Информация об отказе от вакцинации игроков ЦСКА – полная ерунда. Никакого коллективного решения не было.

У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий», – сказал Аксенов.

  • ЦСКА финишировал на 6-м месте в прошлом чемпионате России.
  • Новый сезон РПЛ для них начнется 25 июля матчем с «Уфой».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (4)
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Fusballer
1626343287
Ну вот, быстро лавочку пресекли) Видимо, сверху пальчиком погрозили)
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kan85
1626348370
Что значит "высокий" ? На данный момент любой уровень антител НЕ является медотводом! По крайней мере у простых смертных.
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rash1959
1626349990
Выходит они все уже отболели. А справочка о медотводе из поликлиники есть? В очередь, в очередь сукиныдети...
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BykAs
1626359349
А глаза, такие честные честные.
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