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    В ЦСКА опровергли отказ игроков вакцинироваться от коронавируса

    Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов отреагировал на появившиеся слухи, согласно которым футболисты команды в полном составе отказались вакцинироваться от коронавируса.

    «Информация об отказе от вакцинации игроков ЦСКА – полная ерунда. Никакого коллективного решения не было.

    У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий», – сказал Аксенов.

    • ЦСКА финишировал на 6-м месте в прошлом чемпионате России.
    • Новый сезон РПЛ для них начнется 25 июля матчем с «Уфой».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2021 12:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +365

      BykAs 15 июля 2021, 17:29

      А глаза, такие честные честные.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 15 июля 2021, 14:53

      Выходит они все уже отболели. А справочка о медотводе из поликлиники есть? В очередь, в очередь сукиныдети...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +440

      kan85 15 июля 2021, 14:26

      Что значит "высокий" ?
      На данный момент любой уровень антител НЕ является медотводом!
      По крайней мере у простых смертных.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 15 июля 2021, 13:37

      В России МЕДОТВОДОВ - НЕТУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 15 июля 2021, 13:01

      Ну вот, быстро лавочку пресекли) Видимо, сверху пальчиком погрозили)

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