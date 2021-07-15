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Малком привился «Спутником V»

15 июля 2021, 09:38
10

Вингер «Зенита» Малком рассказал, что он уже вакцинировался от коронавируса.

– В июне вы вакцинировались. Как все прошло? Без побочных эффектов?

– Все прошло замечательно: чуть-чуть поболело место укола, чувствовал небольшую головную боль и дискомфорт в спине, но больше ничего не было. Уже на следующий день все прошло.

– Уже обе прививки сделали?

– Пока вкололи только первую дозу вакцины. Скоро сделаю вторую.

– Значит, вакцина российская.

– Да, «Спутник V».

Малком: «В России есть только один топ-клуб – «Зенит». Других не вижу»

Малком: «Хочу быть самым титулованным бразильцем в истории «Зенита»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (10)
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Aldo.CSKA
1626331431
После второй получит паспорт РФ и квартирку в Рязанской области
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NewLife
1626331780
Вот почему он назвал синит топом. Надеюсь, эта побочка скоро пройдет.
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Fusballer
1626333838
Так вот почему он Зенит топ-клубом назвал!
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Taps
1626335863
Лучше бы он отвалил на родину ... Бездарь, одни понты.
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paracetamol
1626342265
Молодец, умница, все бы так!
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Spirit_78
1626350657
Давно пора всю команду отправить на вакцинацию, чтобы не было спонтанных дыр в составе из-за того, что кто-нибудь в очередной раз подхватил заразу.
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Cules2013
1626361327
Эффективность и безопасность Спутника V признали даже американцы в журнале Nature. Вопрос на этом исчерпан. Что там по поводу различных штаммов короны и пост-ковида - пока никому в мире точно не ясно.
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