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    Малком привился «Спутником V»

    Вингер «Зенита» Малком рассказал, что он уже вакцинировался от коронавируса.

    – В июне вы вакцинировались. Как все прошло? Без побочных эффектов?

    – Все прошло замечательно: чуть-чуть поболело место укола, чувствовал небольшую головную боль и дискомфорт в спине, но больше ничего не было. Уже на следующий день все прошло.

    – Уже обе прививки сделали?

    – Пока вкололи только первую дозу вакцины. Скоро сделаю вторую.

    – Значит, вакцина российская.

    – Да, «Спутник V».

    Малком: «В России есть только один топ-клуб – «Зенит». Других не вижу»

    Малком: «Хочу быть самым титулованным бразильцем в истории «Зенита»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2021 09:38
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 июля 2021, 18:02

      Эффективность и безопасность Спутника V признали даже американцы в журнале Nature. Вопрос на этом исчерпан.
      Что там по поводу различных штаммов короны и пост-ковида - пока никому в мире точно не ясно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 15 июля 2021, 15:04

      Давно пора всю команду отправить на вакцинацию, чтобы не было спонтанных дыр в составе из-за того, что кто-нибудь в очередной раз подхватил заразу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 июля 2021, 12:44

      Молодец, умница, все бы так!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 15 июля 2021, 10:57

      Лучше бы он отвалил на родину ...
      Бездарь, одни понты.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer 15 июля 2021, 10:23

      Так вот почему он Зенит топ-клубом назвал!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 15 июля 2021, 09:49

      Вот почему он назвал синит топом. Надеюсь, эта побочка скоро пройдет.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > NewLife 15 июля 2021, 10:10

      не-а. сначала за едро пойдёт голосовать, потом за ВВП и только потом отпустит.

      6
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      ...
      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > NewLife 15 июля 2021, 10:14

      Через день другой бредить перестанет )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 15 июля 2021, 09:43

      После второй получит паспорт РФ и квартирку в Рязанской области

      6
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      ...
      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы > PassCSKA 15 июля 2021, 10:58

      Филипп Малков.

      2
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