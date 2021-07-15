Малком привился «Спутником V»

Вингер «Зенита» Малком рассказал, что он уже вакцинировался от коронавируса.

– В июне вы вакцинировались. Как все прошло? Без побочных эффектов?

– Все прошло замечательно: чуть-чуть поболело место укола, чувствовал небольшую головную боль и дискомфорт в спине, но больше ничего не было. Уже на следующий день все прошло.

– Уже обе прививки сделали?

– Пока вкололи только первую дозу вакцины. Скоро сделаю вторую.

– Значит, вакцина российская.

– Да, «Спутник V».

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