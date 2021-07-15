Малком привился «Спутником V»

Вингер «Зенита» Малком рассказал, что он уже вакцинировался от коронавируса.
– В июне вы вакцинировались. Как все прошло? Без побочных эффектов?
– Все прошло замечательно: чуть-чуть поболело место укола, чувствовал небольшую головную боль и дискомфорт в спине, но больше ничего не было. Уже на следующий день все прошло.
– Уже обе прививки сделали?
– Пока вкололи только первую дозу вакцины. Скоро сделаю вторую.
– Значит, вакцина российская.
– Да, «Спутник V».
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Источник: «Спорт-Экспресс»