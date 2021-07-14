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    Малком: «В России есть только один топ-клуб – «Зенит». Других не вижу»

    Вингер «Зенита» Малком считает клуб из Санкт-Петербурга единственным топ-клубом в России.

    – Для многих Лига чемпионов – это еще и шанс заявить о себе и перейти в топ-лигу. У вас есть такое желание?

    – Нет, я совершенно об этом не думаю. Я футболист «Зенита» и думаю только о том, чтобы принести максимум пользы команде. Хочу стать частью истории «Зенита», доказать себе и болельщикам, что я здесь не просто так.

    – Вы как-то назвали «Зенит» топ-клубом. А в России есть еще топ-клубы, на ваш взгляд?

    – Для меня в России есть только один топ-клуб – это «Зенит». Никаких других топ-клубов я в премьер-лиге не вижу.

    • «Зенит» купил Малкома летом 2019 года у «Барселоны».
    • Его трансфер обошелся петербургскому клубу в 40 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне РПЛ Малком забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 21 матче.

    «Зенит» отпустил Малкома на Олимпиаду. Он присоединится к сборной Бразилии после Суперкубка

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2021 18:43
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 июля 2021, 09:40

      Правильно мыслишь, Малколм. Нужно брать ЛЧ!

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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 15 июля 2021, 01:02

      Топ клуб это Реал и Бавария - а Зенит - это два раза подряд 4 место в группе с проходными соперниками...

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 июля 2021, 00:33

      Срочно к офтальмологу!

      2
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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 14 июля 2021, 23:58

      Сказал - а теперь вперёд, рубиться на поле и доказывать, что это действительно так. А то бравые речи можно от многих услышать...
      Вот когда он заиграет хотя бы на 50% от того, как играли Данни и Халк, тогда уже будет неплохо.

      2
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      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы 14 июля 2021, 21:40

      довольно примитивный и жирный вброс.
      странно, что вы так бурно реагируете.

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      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы > стоп кран 14 июля 2021, 22:09

      "грызение" за клубы довольно логично.

      когда нет своих достижений, то можно прилизываться к команде (в худших случаях к идеологии).

      например я не Ваня Пупкин, носитель среднестатистического интеллекта и комплекса неполноценности, а болельщик великого Зенита, чемпиона России!

      естественно для них оскорбление команды воспринимается личным оскорблением.

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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 14 июля 2021, 21:30

      Еще один из бомжатника вылез. Только с пальмы слез, еще хвост не совсем отпал.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 июля 2021, 21:04

      Малком: "В стартующей осенью ЛЧ есть только один явный аутсайдер - это Зенит".

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      Рейтинг: +16559

      Fusballer > Бухбух 14 июля 2021, 21:15

      Малком думает, как на этот раз отлынить от ЛЧ.

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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata 14 июля 2021, 20:53

      Батенька , да у вас близорукость , как же вам права то выдали , вы же дальше собственного носа ничего и не видите )))

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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > Вот оно чё Михалыч 14 июля 2021, 21:14

      Коррупция поразила российский футбол и не только и только святость Зенита не вызывает ни у кого сомнения )))

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      Рейтинг: +14466

      playsh 14 июля 2021, 20:26

      Из Зенита такой же топ-клуб,как из Дзюблы балерина.

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      Рейтинг: +16559

      Fusballer > playsh 14 июля 2021, 21:14

      Как из Малкома футболист.

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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 > playsh 15 июля 2021, 00:01

      Давайте сначала посмотрим, как Спартак будет выглядеть в отборе ЛЧ, а потом уже будем топ-клубными пыпысками меряться?

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      playsh > Spirit_78 15 июля 2021, 00:16

      Я Спартак топ-клубом не называл,а меряться будем обязательно - на поле игрой,а как иначе.Тогда,может,и появится у нас в России топ-клуб.Удачи.

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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 > playsh 15 июля 2021, 00:52

      Я, кстати, тоже не люблю эти дурацкие ярлыки, особенно когда их наклеивают на себя. Скромность - одна из лучших добродетелей для мужчин.

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      Рейтинг: +8028

      nik55 14 июля 2021, 20:19

      в Зените много игроков----но Малкома не вижу

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