Малком: «В России есть только один топ-клуб – «Зенит». Других не вижу»

Вингер «Зенита» Малком считает клуб из Санкт-Петербурга единственным топ-клубом в России.

– Для многих Лига чемпионов – это еще и шанс заявить о себе и перейти в топ-лигу. У вас есть такое желание?

– Нет, я совершенно об этом не думаю. Я футболист «Зенита» и думаю только о том, чтобы принести максимум пользы команде. Хочу стать частью истории «Зенита», доказать себе и болельщикам, что я здесь не просто так.

– Вы как-то назвали «Зенит» топ-клубом. А в России есть еще топ-клубы, на ваш взгляд?

– Для меня в России есть только один топ-клуб – это «Зенит». Никаких других топ-клубов я в премьер-лиге не вижу.

«Зенит» купил Малкома летом 2019 года у «Барселоны».

Его трансфер обошелся петербургскому клубу в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне РПЛ Малком забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 21 матче.

«Зенит» отпустил Малкома на Олимпиаду. Он присоединится к сборной Бразилии после Суперкубка