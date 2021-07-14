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  • Малком: «В России есть только один топ-клуб – «Зенит». Других не вижу»

Малком: «В России есть только один топ-клуб – «Зенит». Других не вижу»

14 июля 2021, 18:43
48

Вингер «Зенита» Малком считает клуб из Санкт-Петербурга единственным топ-клубом в России.

– Для многих Лига чемпионов – это еще и шанс заявить о себе и перейти в топ-лигу. У вас есть такое желание?

– Нет, я совершенно об этом не думаю. Я футболист «Зенита» и думаю только о том, чтобы принести максимум пользы команде. Хочу стать частью истории «Зенита», доказать себе и болельщикам, что я здесь не просто так.

– Вы как-то назвали «Зенит» топ-клубом. А в России есть еще топ-клубы, на ваш взгляд?

– Для меня в России есть только один топ-клуб – это «Зенит». Никаких других топ-клубов я в премьер-лиге не вижу.

  • «Зенит» купил Малкома летом 2019 года у «Барселоны».
  • Его трансфер обошелся петербургскому клубу в 40 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне РПЛ Малком забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 21 матче.

«Зенит» отпустил Малкома на Олимпиаду. Он присоединится к сборной Бразилии после Суперкубка

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (48)
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portero
1626277617
Да уж прикупили игрока, только для рекламы, на поле му.дачок, партнеров не видит удар слабоват, или он его скрывает от нас...
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Dominator777
1626277750
Ослеп что ли, да?
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NewLife
1626277853
В Питере хорошие психбольницы, и тебя вылечат.
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"supermax"
1626278131
бывший игрок барсы...такой молодой, а уже в европу вернуться не хочет
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R_a_i_n
1626278162
Тебе Шлюба в глаза нассал что ли??
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Боцман59rus
1626278176
- все правильно, кто платит, тот и ТОП)))
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insider_retro
1626278627
Бабки у парадного сказали бы - такой молодой, а уже в глазки балуется..:))
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sерж
1626279062
все правильно, остальные под нами. И пусть их псведоболельщи кричат о газпроме
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Sanches65
1626282866
Наверное хорошо Рукаку приложился к черному очку, раз так петушара Малком закукарекал.
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сутулая собака и лисы
1626288025
довольно примитивный и жирный вброс. странно, что вы так бурно реагируете.
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