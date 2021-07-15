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    Малком: «Хочу быть самым титулованным бразильцем в истории «Зенита»

    Вингер «Зенита» Малком рассказал, оправдались ли его ожидания от перехода в петербургский клуб.

    – Малком, вы уже в России два года. Вспомните 2019-й. Какие у вас были ожидания от трансфера, от России? И оправдались ли они?

    – Я перешел в «Зенит», потому что очень хотел играть в Лиге чемпионов и завоевывать трофеи. Конечно же, ни один футболист не желает получать травмы. И то, что я почти на пять месяцев остался вне игры из-за повреждения, – обидно и горько.

    Но сейчас я полностью здоров и со свежими силами готов к новому сезону. Я изначально мечтал творить историю и брать трофеи с «Зенитом». И счастлив, что уже в своем первом сезоне мы выиграли все возможные титулы в России.

    В 2019 году я стал чемпионом Испании вместе с «Барселоной», и в России традиция выигрывать титул каждый год продолжилась. Уверен, в новом сезоне мы поборемся за еще одно чемпионство.

    – Чего вы больше всего боялись перед переездом в Россию?

    – Я не боялся ничего. Я только хотел стать частью клубной истории и сотворить эту историю. Прекрасно знал о том, как крепка связь между бразильцами и «Зенитом». Тот же Халк взял много титулов, своей игрой оставил значимый след в клубной истории. Я хотел приблизиться к нему, превзойти его. Никаких страхов.

    Я приехал в «Зенит» не для того, чтобы просто отработать контракт, – я намерен побеждать, побеждать и побеждать. Это желание сохраняется. Насколько я знаю, в «Зените» я уже завоевал больше титулов, чем Халк. Хочу остаться самым титулованным бразильцем в истории клуба.

    – Какое у вас сейчас мнение о России?

    – Россия – замечательная страна с радушными и открытыми людьми, которые хорошо относятся к иностранцам. Русским интересно узнавать новое об иностранцах – они могут подойти и спросить что-то, это приятно.

    Перед приездом в страну я слышал много разных мнений о России от людей, которые никогда тут не были. Возможно, некоторые отзывы меня тревожили. Но, приехав в Петербург, я убедился в том, что все наоборот – те люди, которые не были в России и рассуждают о ней не очень хорошо, заблуждаются.

    Выводы делать можно только из личного опыта, и я могу сказать, что люди в России – чудесные.

    Малком: «В России есть только один топ-клуб – «Зенит». Других не вижу»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2021 07:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11219

      knikos 15 июля 2021, 21:29

      Ну , титулованным может и получится в компании с Азмуном и Дзюбой , а вот лучшим - никогда . Халк был и есть лучший бразилец в истории Зенита .

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 15 июля 2021, 18:36

      вроде еще только первую дозу вкололи, а вон как штырит....

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 15 июля 2021, 16:57

      Пока получается быть только самым хрустальным.

      1
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 15 июля 2021, 10:59

      Газпром: Мечты сбываются!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 июля 2021, 09:40

      а лучшим по игре быть не хочешь?)))

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 июля 2021, 09:22

      Зенит с Халком Ливер вынес, а вот с тобой - вряд-ли!

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