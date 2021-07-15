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  • Малком: «Хочу быть самым титулованным бразильцем в истории «Зенита»

Малком: «Хочу быть самым титулованным бразильцем в истории «Зенита»

15 июля 2021, 07:33
5

Вингер «Зенита» Малком рассказал, оправдались ли его ожидания от перехода в петербургский клуб.

– Малком, вы уже в России два года. Вспомните 2019-й. Какие у вас были ожидания от трансфера, от России? И оправдались ли они?

– Я перешел в «Зенит», потому что очень хотел играть в Лиге чемпионов и завоевывать трофеи. Конечно же, ни один футболист не желает получать травмы. И то, что я почти на пять месяцев остался вне игры из-за повреждения, – обидно и горько.

Но сейчас я полностью здоров и со свежими силами готов к новому сезону. Я изначально мечтал творить историю и брать трофеи с «Зенитом». И счастлив, что уже в своем первом сезоне мы выиграли все возможные титулы в России.

В 2019 году я стал чемпионом Испании вместе с «Барселоной», и в России традиция выигрывать титул каждый год продолжилась. Уверен, в новом сезоне мы поборемся за еще одно чемпионство.

– Чего вы больше всего боялись перед переездом в Россию?

– Я не боялся ничего. Я только хотел стать частью клубной истории и сотворить эту историю. Прекрасно знал о том, как крепка связь между бразильцами и «Зенитом». Тот же Халк взял много титулов, своей игрой оставил значимый след в клубной истории. Я хотел приблизиться к нему, превзойти его. Никаких страхов.

Я приехал в «Зенит» не для того, чтобы просто отработать контракт, – я намерен побеждать, побеждать и побеждать. Это желание сохраняется. Насколько я знаю, в «Зените» я уже завоевал больше титулов, чем Халк. Хочу остаться самым титулованным бразильцем в истории клуба.

– Какое у вас сейчас мнение о России?

– Россия – замечательная страна с радушными и открытыми людьми, которые хорошо относятся к иностранцам. Русским интересно узнавать новое об иностранцах – они могут подойти и спросить что-то, это приятно.

Перед приездом в страну я слышал много разных мнений о России от людей, которые никогда тут не были. Возможно, некоторые отзывы меня тревожили. Но, приехав в Петербург, я убедился в том, что все наоборот – те люди, которые не были в России и рассуждают о ней не очень хорошо, заблуждаются.

Выводы делать можно только из личного опыта, и я могу сказать, что люди в России – чудесные.

Малком: «В России есть только один топ-клуб – «Зенит». Других не вижу»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (5)
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paracetamol
1626330172
Зенит с Халком Ливер вынес, а вот с тобой - вряд-ли!
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Cules2013
1626331221
а лучшим по игре быть не хочешь?)))
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Бухбух
1626357455
Пока получается быть только самым хрустальным.
Ответить
Аид666
1626363401
вроде еще только первую дозу вкололи, а вон как штырит....
Ответить
knikos
1626373793
Ну , титулованным может и получится в компании с Азмуном и Дзюбой , а вот лучшим - никогда . Халк был и есть лучший бразилец в истории Зенита .
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