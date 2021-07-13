РФС – о реформе РПЛ: «Мы хотим больше матчей между прямыми конкурентами. Хотим избавиться от пустых игр»

РФС выступила с заявлением по ситуации с реформированием РПЛ.

«Чего мы хотим от новой пирамиды? Больше матчей, больше матчей между прямыми конкурентами в таблице, почти полное избавление от пустых игр, в которых не решается ничего – у каждой команды на любом отрезке сезона должна быть высокая мотивация. Такая реформа повышает интерес к матчам – особенно во второй части сезона.

Изменение формата – глобальный спортивный тренд, который мы игнорировать не можем. Если, конечно, хотим развиваться, а не стоять на месте.

Как мы уже отмечали, мы опрашивали болельщиков клубов из всех дивизионов. 70% ответили, что для них самое важное – повысить уровень команд и зрелищность всех матчей. 67% отметили, что для них ключевым требованием будет укрепление всей пирамиды футбола. 55% за то, чтобы матчей было больше.

Сейчас мы рассматриваем разные варианты, и окончательного решения нет.

Новая пирамида предполагает создание новой лиги. Сейчас структура лиг выглядит как 1-1-4 (один дивизион РПЛ – один дивизион ФНЛ-1 – четыре дивизиона ФНЛ-2), теперь же предлагается между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 ввести дополнительную лигу, где соберутся самые сильные команды ФНЛ-2.

Эта идея связана со спецификой последней ступени нашего футбола: из-за отсутствия интриги для большинства участников многие матчи проходят без должного уровня сопротивления, что не позволяет лучшим командам подготавливаться к адекватному повышению в классе.

При этом на основе опроса клубов бывшей ПФЛ мы знаем, что большинство из них хотят возвращения системы «весна-осень», при которой они чаще играют летом и могут свободнее планировать бюджет в январе.

Пирамида синхронизирует все лиги: РПЛ может играть с июля по май, ФНЛ – гибрид в два этапа, когда клубы вылетают в ноябре, а выходят в РПЛ в мае, третья-четвертая лиги – с марта по ноябрь, возвращаясь к системе «весна-осень», – говорится в заявлении РФС.

РФС: «Наш футбол стагнирует. Реформы нужны, потому что к 2024 году Россия опустится на 21-е место в таблице коэффициентов»

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