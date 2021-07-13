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  • РФС – о реформе РПЛ: «Мы хотим больше матчей между прямыми конкурентами. Хотим избавиться от пустых игр»

РФС – о реформе РПЛ: «Мы хотим больше матчей между прямыми конкурентами. Хотим избавиться от пустых игр»

13 июля 2021, 22:51
2

РФС выступила с заявлением по ситуации с реформированием РПЛ.

«Чего мы хотим от новой пирамиды? Больше матчей, больше матчей между прямыми конкурентами в таблице, почти полное избавление от пустых игр, в которых не решается ничего – у каждой команды на любом отрезке сезона должна быть высокая мотивация. Такая реформа повышает интерес к матчам – особенно во второй части сезона.

Изменение формата – глобальный спортивный тренд, который мы игнорировать не можем. Если, конечно, хотим развиваться, а не стоять на месте.

Как мы уже отмечали, мы опрашивали болельщиков клубов из всех дивизионов. 70% ответили, что для них самое важное – повысить уровень команд и зрелищность всех матчей. 67% отметили, что для них ключевым требованием будет укрепление всей пирамиды футбола. 55% за то, чтобы матчей было больше.

Сейчас мы рассматриваем разные варианты, и окончательного решения нет.

Новая пирамида предполагает создание новой лиги. Сейчас структура лиг выглядит как 1-1-4 (один дивизион РПЛ – один дивизион ФНЛ-1 – четыре дивизиона ФНЛ-2), теперь же предлагается между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 ввести дополнительную лигу, где соберутся самые сильные команды ФНЛ-2.

Эта идея связана со спецификой последней ступени нашего футбола: из-за отсутствия интриги для большинства участников многие матчи проходят без должного уровня сопротивления, что не позволяет лучшим командам подготавливаться к адекватному повышению в классе.

При этом на основе опроса клубов бывшей ПФЛ мы знаем, что большинство из них хотят возвращения системы «весна-осень», при которой они чаще играют летом и могут свободнее планировать бюджет в январе.

Пирамида синхронизирует все лиги: РПЛ может играть с июля по май, ФНЛ – гибрид в два этапа, когда клубы вылетают в ноябре, а выходят в РПЛ в мае, третья-четвертая лиги – с марта по ноябрь, возвращаясь к системе «весна-осень», – говорится в заявлении РФС.

РФС: «Наш футбол стагнирует. Реформы нужны, потому что к 2024 году Россия опустится на 21-е место в таблице коэффициентов»

РБК: Hypercube предложил клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (2)
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mamba9090909
1626242517
А провести реформу в подготовке футболистов вы не хотите? Хорошие школы, повсеместно. Турниры между школами, за обладание кубка академий и приличный финансовый приз....................
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Enter2006
1626250094
Хватит бред предлагать, начните с этого: 1. Начните реформирование с себя, РФС. Каждого второго нужно повыкидывать за профнепригодность. 2. Ужесточните контроль по отбору футболистов в клубы, создайте комитет. Чтобы набирались талантливые дети а не "мой папа имеет много денег или бывший футболист". Сам лично видел это! 3. Больше PR-а футбола, чтобы дети шли в клубы. Уберите с платных каналов все матчи, как минимум премьер лиги. У нас большая страна, и не все готовы или фактически имеют возможность смотреть платный "матч премьер". Очередное вранье Путина на ЧМ2018 что сделает футбол доступнее. Где доступнее что если даже за просмотр 70% игр РПЛ нужно платить? 4. Побольше школ футбола. Сейчас после ЧМ2018 есть отличные стадионы во многих регионах, развивайте!
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