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    Азмун – об уходе Черчесова из сборной России: «Раз приняли такое решение, значит, надо было»

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России, а также высказался о возможном приглашении в национальную команду Курбана Бердыева.

    – Знаете, что главного тренера Станислава Черчесова уволили?

    – Да. Считаю, он заслуживает уважения за то, что сделал такую команду и добился очень хорошего результата на чемпионате мира. Но сейчас не получилось. Раз приняли такое решение, значит, надо было.

    – Ваш давний наставник Курбан Бердыев добился бы успеха со сборной России?

    – На мой взгляд, он один из лучших тренеров в России. Я хорошо знаю его. Думаю, ребята, которые работали с ним, такого же мнения. Но назначаю главного тренера, конечно, не я.

    • Россия вылетела с Евро-2020 по итогам группового этапа.
    • Черчесов возглавлял сборную почти 5 лет.
    • Бердыев в мае стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2021 13:15
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