Азмун – об уходе Черчесова из сборной России: «Раз приняли такое решение, значит, надо было»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России, а также высказался о возможном приглашении в национальную команду Курбана Бердыева.

– Знаете, что главного тренера Станислава Черчесова уволили?

– Да. Считаю, он заслуживает уважения за то, что сделал такую команду и добился очень хорошего результата на чемпионате мира. Но сейчас не получилось. Раз приняли такое решение, значит, надо было.

– Ваш давний наставник Курбан Бердыев добился бы успеха со сборной России?

– На мой взгляд, он один из лучших тренеров в России. Я хорошо знаю его. Думаю, ребята, которые работали с ним, такого же мнения. Но назначаю главного тренера, конечно, не я.