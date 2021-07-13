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Bild: Абрамович готов заплатить 175 миллионов за Холанда

13 июля 2021, 09:58
7

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может перейти в «Челси».

По информации Foot Mercato со ссылкой на Bild, владелец лондонского клуба Роман Абрамович готов выделить 175 миллионов евро на трансфер 20-летнего норвежца. Его не интересуют другие форварды.

  • В минувшем сезоне Холанд забил 27 голов в 28 матчах Бундеслиги.
  • Он стал лучшим игроком чемпионата по версии болельщиков.
  • Рыночная стоимость норвежца – 130 миллионов евро.

Источник: Foot Mercato

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Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Челси Боруссия Д Холанд Эрлинг Абрамович Роман
Комментарии (7)
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серега кашин
1626161314
елси и абромович могут себе это позволить
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Вомбат
1626161545
Хоуланд -- мощный, быстрый и довольно техничный нападающий -- белый Мбаппе. Но по технике он о Мбаппе не дотянул. Да и вообще на этом его достоинства исчерпываются, игровой диапазон у него на уровне Лукаку. Его рыночная цена 130 млн евро, а не 175, да и то только потому, что от него ждут прогресса. Когда прогресса не дождутся, цена на него упадет вдвое. Так что владелец самой большой яхты мира с золотыми унитазами собирается крупно лохануться.
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orlovcar
1626167060
да хоть 200. отобьется и 175 и 200. вопрос времени.
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_MATRIX_
1626177095
Из нашего кармана.
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