Bild: Абрамович готов заплатить 175 миллионов за Холанда

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может перейти в «Челси».
По информации Foot Mercato со ссылкой на Bild, владелец лондонского клуба Роман Абрамович готов выделить 175 миллионов евро на трансфер 20-летнего норвежца. Его не интересуют другие форварды.
- В минувшем сезоне Холанд забил 27 голов в 28 матчах Бундеслиги.
- Он стал лучшим игроком чемпионата по версии болельщиков.
- Рыночная стоимость норвежца – 130 миллионов евро.
Источник: Foot Mercato
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