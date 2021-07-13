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    Bild: Абрамович готов заплатить 175 миллионов за Холанда

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может перейти в «Челси».

    По информации Foot Mercato со ссылкой на Bild, владелец лондонского клуба Роман Абрамович готов выделить 175 миллионов евро на трансфер 20-летнего норвежца. Его не интересуют другие форварды.

    • В минувшем сезоне Холанд забил 27 голов в 28 матчах Бундеслиги.
    • Он стал лучшим игроком чемпионата по версии болельщиков.
    • Рыночная стоимость норвежца – 130 миллионов евро.

    Источник: Foot Mercato

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    13.07.2021 09:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 13 июля 2021, 14:51

      Из нашего кармана.

      0
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 13 июля 2021, 12:04

      да хоть 200. отобьется и 175 и 200. вопрос времени.

      0
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 13 июля 2021, 10:32

      Хоуланд -- мощный, быстрый и довольно техничный нападающий -- белый Мбаппе. Но по технике он о Мбаппе не дотянул. Да и вообще на этом его достоинства исчерпываются, игровой диапазон у него на уровне Лукаку. Его рыночная цена 130 млн евро, а не 175, да и то только потому, что от него ждут прогресса. Когда прогресса не дождутся, цена на него упадет вдвое. Так что владелец самой большой яхты мира с золотыми унитазами собирается крупно лохануться.

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      Рейтинг: +4454

      Snek > Вомбат 13 июля 2021, 11:41

      От Мбаппе тоже по ходу прогресса не дождутся, только по причине ЧСВ,Ю а не игры на поле.

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      Рейтинг: +440

      kan85 > Вомбат 13 июля 2021, 11:55

      "Его рыночная цена 130 млн евро"
      Не больше и не меньше)

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 июля 2021, 10:28

      елси и абромович могут себе это позволить

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