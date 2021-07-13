Bild: Абрамович готов заплатить 175 миллионов за Холанда

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может перейти в «Челси».

По информации Foot Mercato со ссылкой на Bild, владелец лондонского клуба Роман Абрамович готов выделить 175 миллионов евро на трансфер 20-летнего норвежца. Его не интересуют другие форварды.