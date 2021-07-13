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  • «Подвел всех. Не знаю, как описать свои чувства». Рэшфорд извинился за незабитый пенальти

«Подвел всех. Не знаю, как описать свои чувства». Рэшфорд извинился за незабитый пенальти

13 июля 2021, 09:44
4

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд извинился перед болельщиками за промах с 11-метровой отметки в серии пенальти в финале Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 – по пенальти).

«Не знаю, как описать свои чувства. У меня был непростой сезон. Вероятно, я подошел к финалу не до конца уверенным.

Всегда настраивался на пенальти, но тут я почувствовал, что что-то идет не так. Длинным разбегом хотел дать себе больше времени, но результат оказался не таким, как я хотел.

После промаха почувствовал, что подвел свои партнеров. Подвел всех. Пенальти – это все, что у меня попросили, чтобы помочь команде. Я могу забивать их даже во сне – почему не забить сейчас? До сих пор прокручиваю этот момент у себя в голове.

Нет слов, которые могут описать мои чувства. Финал. 55 лет спустя [победы Англии на ЧМ-1966]. Один пенальти. История. Могу лишь просить прощения», – написал Рэшфорд.

  • В серии пенальти с Италией помимо Рэшфорда свои попытки не реализовали Джейдон Санчо и Букайо Сака.
  • Англия проиграла четвертую серию пенальти на Евро. Это антирекорд.
  • Сборная Англии ни разу не становилась чемпионом Европы.

Источник: твиттер Маркуса Рэшфорда
Чемпионат Европы Англия Рэшфорд Маркус
Комментарии (4)
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САДЫЧОК
1626161364
Маркус всё норм ! Главное -ты самый человечный Человек ! Уважуха !
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neveldomha
1626161884
Да не за что тебе извиняться. Извиняться должны Кейн и Стервинг. Что они делали весь матч не понятно.
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Garrincha58
1626165310
ты то хоть в штангу попал, а те двое вообще пробили ужасно плохо
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zigbert
1626250754
Молодец. Хватило мужества. Но это не столько твоя вина Маркус. Доннарумма в этот вечер творил чудеса.
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