Филлипс, Педри и Шик – в символической сборной Евро-2020 по версии The Guardian

Британское издание The Guardian представило собственную версию символической сборной Евро-2020.

В нее вошли пять футболистов сборной Италии, четыре игрока сборной Англии, а также по одному представителю сборных Испании и Чехии.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);

Защитники: Люк Шоу, Кайл Уокер (оба – Англия), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – Италия);

Полузащитники: Калвин Филлипс (Англия), Жоржиньо, Федерико Кьеза (оба – Италия), Педри (Испания);

Нападающие: Патрик Шик (Чехия), Рахим Стерлинг (Англия).

Тренер: Роберто Манчини (Италия).

Роналду, Доннарумма, Шоу и Погба – в символической сборной Евро-2020 по версии WhoScored

Шесть игроков сборной Италии – в символической сборной Евро-2020 от Goal.com