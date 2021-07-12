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    Филлипс, Педри и Шик – в символической сборной Евро-2020 по версии The Guardian

    Британское издание The Guardian представило собственную версию символической сборной Евро-2020.

    В нее вошли пять футболистов сборной Италии, четыре игрока сборной Англии, а также по одному представителю сборных Испании и Чехии.

    Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);

    Защитники: Люк Шоу, Кайл Уокер (оба – Англия), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – Италия);

    Полузащитники: Калвин Филлипс (Англия), Жоржиньо, Федерико Кьеза (оба – Италия), Педри (Испания);

    Нападающие: Патрик Шик (Чехия), Рахим Стерлинг (Англия).

    Тренер: Роберто Манчини (Италия).

    Роналду, Доннарумма, Шоу и Погба – в символической сборной Евро-2020 по версии WhoScored

    Шесть игроков сборной Италии – в символической сборной Евро-2020 от Goal.com

    Источник: The Guardian

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    12.07.2021 23:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 13 июля 2021, 10:43

      Как то уж некрасиво с Кейном обошлись.

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