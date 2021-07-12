Филлипс, Педри и Шик – в символической сборной Евро-2020 по версии The Guardian

Британское издание The Guardian представило собственную версию символической сборной Евро-2020.
В нее вошли пять футболистов сборной Италии, четыре игрока сборной Англии, а также по одному представителю сборных Испании и Чехии.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);
Защитники: Люк Шоу, Кайл Уокер (оба – Англия), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – Италия);
Полузащитники: Калвин Филлипс (Англия), Жоржиньо, Федерико Кьеза (оба – Италия), Педри (Испания);
Нападающие: Патрик Шик (Чехия), Рахим Стерлинг (Англия).
Тренер: Роберто Манчини (Италия).
Роналду, Доннарумма, Шоу и Погба – в символической сборной Евро-2020 по версии WhoScored
Шесть игроков сборной Италии – в символической сборной Евро-2020 от Goal.com
Источник: The Guardian